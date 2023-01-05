Пассажир самолета Москва — Челябинск, экстренно севшего в Уфе, рассказал об обстановке на борту

Один из пассажиров, находившихся на борту Boeing 737, выполнявшего 5 января рейс из Шереметьево в Челябинск и подавшего сигнал бедствия, рассказал, что полет был спокойным. В настоящее время группа пассажиров ждет, когда самолет сможет продолжить путь в Челябинск.
«Во время полета все было спокойной, никакой паники. Нас высадили, сейчас ждем в терминале. После посадки прибыла спасательная техника и автомобили спецслужб, а также кинолог с собакой. Все пассажиры сейчас ждут когда самолет досмотрят и мы полетим обратно», — рассказал пассажир на условиях анонимности telegram-каналу «Челябинск, который смог».
Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево. Но спустя 1,5 часа с борта поступил сигнал бедствия. Экипаж принял решение посадить самолет на запасном аэродроме в Уфе. Посадка прошла благополучно. Причиной сигнала стал обнаруженный на борту подозрительный предмет. В настоящее время на борту судна работают правоохранители.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Один из пассажиров, находившихся на борту Boeing 737, выполнявшего 5 января рейс из Шереметьево в Челябинск и подавшего сигнал бедствия, рассказал, что полет был спокойным. В настоящее время группа пассажиров ждет, когда самолет сможет продолжить путь в Челябинск. «Во время полета все было спокойной, никакой паники. Нас высадили, сейчас ждем в терминале. После посадки прибыла спасательная техника и автомобили спецслужб, а также кинолог с собакой. Все пассажиры сейчас ждут когда самолет досмотрят и мы полетим обратно», — рассказал пассажир на условиях анонимности telegram-каналу «Челябинск, который смог». Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево. Но спустя 1,5 часа с борта поступил сигнал бедствия. Экипаж принял решение посадить самолет на запасном аэродроме в Уфе. Посадка прошла благополучно. Причиной сигнала стал обнаруженный на борту подозрительный предмет. В настоящее время на борту судна работают правоохранители.