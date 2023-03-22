Министр Кравцов предложил челябинскому губернатору провести всероссийский форум

22 марта 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Сергей Кравцов отметил, что в регионе создана сеть «Кванториумов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на фестивале по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге предложил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру провести в регионе Всероссийский форум по системе профориентации школьников и дошкольников. Об этом 22 марта передает корреспондент URA.RU с места событий. «В Челябинской области создана сеть детских технопарков „Кванториум“. Если вы поддерживаете, давайте проведем в Челябинске всероссийский форум, на котором обсудим „Кванториумы“ и систему профориентации российских школьников и дошкольников», — предложил Кравцов губернатору Текслеру. В ответ челябинский губернатор заверил, что с удовольствием принимает предложения министра просвещения РФ. Текслер отметил, в регионе создано 11 «Кванториумов» и их количество со временем удвоится. Также региональные власти активно создают медицинские и инженерные классы. Участники обсуждения несколько раз аплодировали Текслеру, когда он докладывал о развитии профориентации молодого поколения. По его словам, в регионе 86% школьников и порядка 70% дошкольников задействованы в системе профориентации. «Будущую профессию ребенку нужно выбирать с детства. Профориентацией должны быть охвачены все школьники и дошкольники. Куда пойдут учиться наши дети и кем они станут — от этого зависит будущее нашей страны», — отметил губернатор. С 21 марта в Екатеринбурге стартовал Всероссийский фестиваль профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». В мероприятии принимают участие руководители федеральных ведомств, региональных министерств образования, педагоги и школьники. Данное мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Образование». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на фестивале по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге предложил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру провести в регионе Всероссийский форум по системе профориентации школьников и дошкольников. Об этом 22 марта передает корреспондент URA.RU с места событий. «В Челябинской области создана сеть детских технопарков „Кванториум“. Если вы поддерживаете, давайте проведем в Челябинске всероссийский форум, на котором обсудим „Кванториумы“ и систему профориентации российских школьников и дошкольников», — предложил Кравцов губернатору Текслеру. В ответ челябинский губернатор заверил, что с удовольствием принимает предложения министра просвещения РФ. Текслер отметил, в регионе создано 11 «Кванториумов» и их количество со временем удвоится. Также региональные власти активно создают медицинские и инженерные классы. Участники обсуждения несколько раз аплодировали Текслеру, когда он докладывал о развитии профориентации молодого поколения. По его словам, в регионе 86% школьников и порядка 70% дошкольников задействованы в системе профориентации. «Будущую профессию ребенку нужно выбирать с детства. Профориентацией должны быть охвачены все школьники и дошкольники. Куда пойдут учиться наши дети и кем они станут — от этого зависит будущее нашей страны», — отметил губернатор. С 21 марта в Екатеринбурге стартовал Всероссийский фестиваль профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». В мероприятии принимают участие руководители федеральных ведомств, региональных министерств образования, педагоги и школьники. Данное мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Образование».