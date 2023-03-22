В курганском округе задержали тюменца, объявленного в розыск из-за махинаций с колесами. Видео

22 марта 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Тюменец обманул покупателя на 19 тысяч рублей и попал в федеральный розыск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе в Шатровском округе (Курганская область) задержали жителя Тюмени, которого объявили в розыск из-за махинаций с автомобильными колесами. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по Курганской области. «Накануне сотрудниками ДПС на автодороге „Шадринск-Ялуторовск“ для проверки документов остановлен грузовой автомобиль. За рулем находился 36-летний житель города Тюмени. Проверка по базам данных ГИБДД показала, что гражданин с января 2023 находится в федеральном розыске», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что тюменец попал в розыск из-за того, что не отправил автомобильные колеса покупателю. Он выставил объявление о продаже на бесплатном сервисе. Покупатель перечислил мужчине 19 тысяч рублей, но в итоге товар так не получил. Сейчас тюменец находится под подпиской о невыезде и в скором времени его передадут сотрудникам полиции по Кировской области.

На трассе в Шатровском округе (Курганская область) задержали жителя Тюмени, которого объявили в розыск из-за махинаций с автомобильными колесами. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по Курганской области. «Накануне сотрудниками ДПС на автодороге „Шадринск-Ялуторовск“ для проверки документов остановлен грузовой автомобиль. За рулем находился 36-летний житель города Тюмени. Проверка по базам данных ГИБДД показала, что гражданин с января 2023 находится в федеральном розыске», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что тюменец попал в розыск из-за того, что не отправил автомобильные колеса покупателю. Он выставил объявление о продаже на бесплатном сервисе. Покупатель перечислил мужчине 19 тысяч рублей, но в итоге товар так не получил. Сейчас тюменец находится под подпиской о невыезде и в скором времени его передадут сотрудникам полиции по Кировской области.