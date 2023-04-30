Жители ХМАО и ЯНАО охотно пользуются льготной ипотекой

Сбербанк: в ХМАО и ЯНАО треть ипотечных кредитов приходится на льготные предложения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, банк, зарплата, кредит, долг, ипотека, сдача, сто рублей, пенсия, деньги, расчет, рубли, коммунальные платежи, купюры
Льготные программы ипотеки привлекают жителей ХМАО и ЯНАО Фото:

В ХМАО и ЯНАО жители охотно пользуются программами льготного ипотечного кредитования. Доля льготных кредитов за первый квартал текущего года составила 30 процентов от общего объема жилищных займов, сообщили URA.RU в пресс-службе Сбербанка.

«В общем объеме ипотечных кредитов Югорского и Ямало-Ненецкого отделения 15% приходится на программу с господдержкой, 14% — на „Семейную ипотеку“, менее 1% было выдано в рамках IТ-ипотеки. Треть выданных жилищных кредитов приходится на льготные программы с господдержкой», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Сбербанка.

Ранее URA.RU рассказало, что кредит по программе «Семейная ипотека» с государственным софинансированием можно взять под 6% годовых. Благодаря льготным программам, в 2022 году жители ХМАО приобрели квартир на сумму в 18 миллиардов рублей, а жители ЯНАО потратили на льготную ипотеку около 6 миллиардов рублей.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО и ЯНАО жители охотно пользуются программами льготного ипотечного кредитования. Доля льготных кредитов за первый квартал текущего года составила 30 процентов от общего объема жилищных займов, сообщили URA.RU в пресс-службе Сбербанка. «В общем объеме ипотечных кредитов Югорского и Ямало-Ненецкого отделения 15% приходится на программу с господдержкой, 14% — на „Семейную ипотеку“, менее 1% было выдано в рамках IТ-ипотеки. Треть выданных жилищных кредитов приходится на льготные программы с господдержкой», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Сбербанка. Ранее URA.RU рассказало, что кредит по программе «Семейная ипотека» с государственным софинансированием можно взять под 6% годовых. Благодаря льготным программам, в 2022 году жители ХМАО приобрели квартир на сумму в 18 миллиардов рублей, а жители ЯНАО потратили на льготную ипотеку около 6 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...