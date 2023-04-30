Жители ХМАО и ЯНАО охотно пользуются льготной ипотекой

Сбербанк: в ХМАО и ЯНАО треть ипотечных кредитов приходится на льготные предложения

30 апреля 2023 в 06:03 Размер текста - 17 +

Льготные программы ипотеки привлекают жителей ХМАО и ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО и ЯНАО жители охотно пользуются программами льготного ипотечного кредитования. Доля льготных кредитов за первый квартал текущего года составила 30 процентов от общего объема жилищных займов, сообщили URA.RU в пресс-службе Сбербанка. «В общем объеме ипотечных кредитов Югорского и Ямало-Ненецкого отделения 15% приходится на программу с господдержкой, 14% — на „Семейную ипотеку“, менее 1% было выдано в рамках IТ-ипотеки. Треть выданных жилищных кредитов приходится на льготные программы с господдержкой», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Сбербанка. Ранее URA.RU рассказало, что кредит по программе «Семейная ипотека» с государственным софинансированием можно взять под 6% годовых. Благодаря льготным программам, в 2022 году жители ХМАО приобрели квартир на сумму в 18 миллиардов рублей, а жители ЯНАО потратили на льготную ипотеку около 6 миллиардов рублей.

В ХМАО и ЯНАО жители охотно пользуются программами льготного ипотечного кредитования. Доля льготных кредитов за первый квартал текущего года составила 30 процентов от общего объема жилищных займов, сообщили URA.RU в пресс-службе Сбербанка. «В общем объеме ипотечных кредитов Югорского и Ямало-Ненецкого отделения 15% приходится на программу с господдержкой, 14% — на „Семейную ипотеку“, менее 1% было выдано в рамках IТ-ипотеки. Треть выданных жилищных кредитов приходится на льготные программы с господдержкой», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Сбербанка. Ранее URA.RU рассказало, что кредит по программе «Семейная ипотека» с государственным софинансированием можно взять под 6% годовых. Благодаря льготным программам, в 2022 году жители ХМАО приобрели квартир на сумму в 18 миллиардов рублей, а жители ЯНАО потратили на льготную ипотеку около 6 миллиардов рублей.