Власти ЯНАО поручили частникам освещать выборы губернатора Тюменской области

09 августа 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Радиовещание обеспечит частная телерадиокомпания «Сигма» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти ЯНАО назначили окружным радиоканалом, освещающим выборы губернатора Тюменской области, частную телерадиокомпанию «Сигма» из Нового Уренгоя. Об этом сообщается в документе на сайте окружного правительства. «Приказываю определить общество с ограниченной ответственностью „Телерадиокомпания Сигма“ окружным радиоканалом, осуществляющим освещение деятельности политических партий», — говорится в документе, подписанном замгубернатора Сергеем Климентьевым. В правительстве агентству сообщили, что при проведении выборов власти обязаны обеспечить радиовещание. Источники в истеблишменте региона отметили, что из-за этого ямальские власти столкнулись с проблемой — во время оптимизации в правительственном медиахолдинге «Ямал-Медиа» была сокращена вся редакция радиовещания. Поэтому они вынуждены назначить окружным радиоканалом частную новоуренгойскую компанию, которой на эту деятельность выделят средства. Губернатора Тюменской области выберут 10 сентября. На выборы выдвинулись кандидат от «Единой России» Александр Моор, от КПРФ — Иван Левченко, либерал-демократ Денис Садовников и справедливоросс Владимир Пискайкин.

Власти ЯНАО назначили окружным радиоканалом, освещающим выборы губернатора Тюменской области, частную телерадиокомпанию «Сигма» из Нового Уренгоя. Об этом сообщается в документе на сайте окружного правительства. «Приказываю определить общество с ограниченной ответственностью „Телерадиокомпания Сигма“ окружным радиоканалом, осуществляющим освещение деятельности политических партий», — говорится в документе, подписанном замгубернатора Сергеем Климентьевым. В правительстве агентству сообщили, что при проведении выборов власти обязаны обеспечить радиовещание. Источники в истеблишменте региона отметили, что из-за этого ямальские власти столкнулись с проблемой — во время оптимизации в правительственном медиахолдинге «Ямал-Медиа» была сокращена вся редакция радиовещания. Поэтому они вынуждены назначить окружным радиоканалом частную новоуренгойскую компанию, которой на эту деятельность выделят средства. Губернатора Тюменской области выберут 10 сентября. На выборы выдвинулись кандидат от «Единой России» Александр Моор, от КПРФ — Иван Левченко, либерал-демократ Денис Садовников и справедливоросс Владимир Пискайкин.