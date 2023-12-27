ВСУ отошли на южном направлении: карта СВО на Украине на 27 декабря

ВСУ отступили на южном направлении после неудачных контратак

27 декабря 2023 в 09:17 Размер текста - 17 +

Украинская армия совершила неудачные контратаки в районе Синьковки Фото: U.S. Army Europe and Africa / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины были вынуждены отступить в юго-западном и южном направлениях из-за неудачных контратак в районе Синьковки Харьковской области. Ход специальной военной операции и карта — в материале URA.RU. Сватово-Кременное направление После серии неудачных контратак ВСУ вынужденно отступили в южном и юго-западном направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский. Донецкое направление При обстреле украинской армии жительница Куйбышевского района Донецка получила ранения. Кроме того, за сутки ВСУ 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Помимо прочего, подразделения «Шторм» проводят тренировки по противодействию диверсионным разведывательным группам (ДРГ) украинской армии. По информации Минобороны, занятия проходят по 5-6 часов в сутки. Артемовское направление Десантники российской армии уничтожили два отделения армии Киева. Об том сообщили в Минобороны РФ. Близ Артемовска костромские десантники сбили в небе ударный квадрокоптер ВСУ типа «Баба Яга». Подразделения ПВО десантников несут постоянное боевое дежурство по защите ВС РФ от нападения украинской армии, передает Минобороны. Также ивановские десантники уничтожили отделение военных Вооруженных сил Украины. Они сделали это с помощью FPV-дрона. Краснолиманское направление Штурмовые самолеты Су-25 Воздушно-космических Сил (ВКС) РФ поразили опорные пункты ВСУ. Как отмечает Минобороны России, удар наносился с помощью неуправляемых авиационных ракет С-8. Также после выполнения задачи экипажи совершили противоракетный маневр, при котором обстреляли ложные тепловые цели. Помимо прочего, группировка войск «Центр» с помощью артиллерийских расчетов 152-мм самоходного орудия 2С3 «Акация» уничтожили опорный пункт армии Украины. А также ее личный состав. Купянское направление Военные связисты «Западной» группировки войск ВС РФ установили надежную связь между подразделениями. Прибыв в новый район Купянского направления, экипаж оперативно провел развертывание антенных полей. А также произвел настройку оборудования, чтобы предоставить закрытые каналы связи, передает Минобороны РФ. Кроме того, эта же группировка с помощью расчетов РСЗО «Торнадо-Г» уничтожила замаскированные взводные опорные пункты ВСУ. Также были уничтожены огневые средства противника и его живая сила в районе Котляровки. Другие регионы В Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу. При этом ранее предупреждение прозвучало еще в 10 областях. Кроме того, силы ПВО России в Ростовской области сбили беспилотник противника. А в Белгородской области в связи с обстрелом ВСУ были повреждены ЛЭП и три жилых дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Карта СВО URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины были вынуждены отступить в юго-западном и южном направлениях из-за неудачных контратак в районе Синьковки Харьковской области. Ход специальной военной операции и карта — в материале URA.RU. После серии неудачных контратак ВСУ вынужденно отступили в южном и юго-западном направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский. При обстреле украинской армии жительница Куйбышевского района Донецка получила ранения. Кроме того, за сутки ВСУ 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Помимо прочего, подразделения «Шторм» проводят тренировки по противодействию диверсионным разведывательным группам (ДРГ) украинской армии. По информации Минобороны, занятия проходят по 5-6 часов в сутки. Десантники российской армии уничтожили два отделения армии Киева. Об том сообщили в Минобороны РФ. Близ Артемовска костромские десантники сбили в небе ударный квадрокоптер ВСУ типа «Баба Яга». Подразделения ПВО десантников несут постоянное боевое дежурство по защите ВС РФ от нападения украинской армии, передает Минобороны. Также ивановские десантники уничтожили отделение военных Вооруженных сил Украины. Они сделали это с помощью FPV-дрона. Штурмовые самолеты Су-25 Воздушно-космических Сил (ВКС) РФ поразили опорные пункты ВСУ. Как отмечает Минобороны России, удар наносился с помощью неуправляемых авиационных ракет С-8. Также после выполнения задачи экипажи совершили противоракетный маневр, при котором обстреляли ложные тепловые цели. Помимо прочего, группировка войск «Центр» с помощью артиллерийских расчетов 152-мм самоходного орудия 2С3 «Акация» уничтожили опорный пункт армии Украины. А также ее личный состав. Военные связисты «Западной» группировки войск ВС РФ установили надежную связь между подразделениями. Прибыв в новый район Купянского направления, экипаж оперативно провел развертывание антенных полей. А также произвел настройку оборудования, чтобы предоставить закрытые каналы связи, передает Минобороны РФ. Кроме того, эта же группировка с помощью расчетов РСЗО «Торнадо-Г» уничтожила замаскированные взводные опорные пункты ВСУ. Также были уничтожены огневые средства противника и его живая сила в районе Котляровки. В Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу. При этом ранее предупреждение прозвучало еще в 10 областях. Кроме того, силы ПВО России в Ростовской области сбили беспилотник противника. А в Белгородской области в связи с обстрелом ВСУ были повреждены ЛЭП и три жилых дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.