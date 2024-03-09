Мурашко летит в Екатеринбург ради института, куда назначили экс-главу челябинского минздрава

Визит главы Минздрава в Екатеринбург связывают со сменой руководства в НИИ ОММ
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Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, мурашко михаил
Михаила Мурашко ждут в регионе после президентских выборов Фото:

Визит главы федерального Минздрава Михаила Мурашко в Екатеринбург, который URA.RU анонсировало в рубрике «Слухи», может быть связан со сменой руководства в «Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества» (НИИ ОММ). Об этом агентству сообщил источник, близкий к свердловскому кабмину.

1 марта URA.RU сообщило, что учреждение возглавил Юрий Семенов — бывший министр здравоохранения Челябинской области и экс-главврач областного перинатального центра. Его уже представили коллективу. «Вероятно, визит Мурашко связан именно с этим назначением. Народ уже суетится, переживает», — поделился собеседник URA.RU. В пресс-службу Минздрава отправлен вопрос по теме, ответ ожидается.

НИИ ОММ — крупнейший институт Минздрава, оказывающий высокотехнологичную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам, родильницам группы высокого риска и их новорожденным. Известно, что при непосредственном участии Мурашко решается вопрос о строительстве нового комплекса НИИ в Академическом районе Екатеринбурга.

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Визит главы федерального Минздрава Михаила Мурашко в Екатеринбург, который URA.RU анонсировало в рубрике «Слухи», может быть связан со сменой руководства в «Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества» (НИИ ОММ). Об этом агентству сообщил источник, близкий к свердловскому кабмину. 1 марта URA.RU сообщило, что учреждение возглавил Юрий Семенов — бывший министр здравоохранения Челябинской области и экс-главврач областного перинатального центра. Его уже представили коллективу. «Вероятно, визит Мурашко связан именно с этим назначением. Народ уже суетится, переживает», — поделился собеседник URA.RU. В пресс-службу Минздрава отправлен вопрос по теме, ответ ожидается. НИИ ОММ — крупнейший институт Минздрава, оказывающий высокотехнологичную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам, родильницам группы высокого риска и их новорожденным. Известно, что при непосредственном участии Мурашко решается вопрос о строительстве нового комплекса НИИ в Академическом районе Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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