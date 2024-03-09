Мурашко летит в Екатеринбург ради института, куда назначили экс-главу челябинского минздрава

Визит главы федерального Минздрава Михаила Мурашко в Екатеринбург, который URA.RU анонсировало в рубрике «Слухи», может быть связан со сменой руководства в «Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества» (НИИ ОММ). Об этом агентству сообщил источник, близкий к свердловскому кабмину.
1 марта URA.RU сообщило, что учреждение возглавил Юрий Семенов — бывший министр здравоохранения Челябинской области и экс-главврач областного перинатального центра. Его уже представили коллективу. «Вероятно, визит Мурашко связан именно с этим назначением. Народ уже суетится, переживает», — поделился собеседник URA.RU. В пресс-службу Минздрава отправлен вопрос по теме, ответ ожидается.
НИИ ОММ — крупнейший институт Минздрава, оказывающий высокотехнологичную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам, родильницам группы высокого риска и их новорожденным. Известно, что при непосредственном участии Мурашко решается вопрос о строительстве нового комплекса НИИ в Академическом районе Екатеринбурга.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.