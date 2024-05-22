Армия РФ взяла Клещеевку под контроль: главное о СВО к 22 мая

ВС РФ освободили Клещеевку в ДНР

22 мая 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили село Клещеевка в Донецкой области. Киев отказывается забирать у России 500 военнопленных. Швейцария решила закрыть небо и развернуть армию во время конференции по Украине. URA.RU приводит главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 22 мая. Днем Минобороны РФ сообщило, что Клещеевка взята под контроль. В операции участвовала группировка «Юг». На данном направлении бойцы также нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка, передает Пятый канал. Для полного освобождения области надо взять несколько ключевых населенных пунктов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. Он отметил, что сейчас у ВС РФ открывается больше возможностей для выхода к Часов Яру. Хронология боев за Клещеевку — в материале URA.RU. Киев отказался включить в списке для обмена 500 военных. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил только 38 фамилий. Полный список опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, в одобренном Украиной перечне есть только бойцы нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Под контролем армии России находятся 13 населенных пунктов и около 300 квадратных километров в Харьковской области. Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, восемь освобожденных населенных пунктов находятся в Харьковском районе, остальные — в Волчанском. Военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что российский военнослужащий с позывным Сорока был захвачен в плен ВСУ, когда искал укрытие в подвале. Однако ему удалось совершить побег и в свою очередь взять в плен четырех украинских военных. По словам Пегова, эта история достойна экранизации. Швейцарское правительство объявило о закрытии воздушного пространства в районе Бюргенштока и развертывании 4 000 военнослужащих. Страна пошла на такие меры, чтобы обеспечить безопасность на время саммита по Украине. Военные окажут помощь полиции в области наблюдения, охраны собственности, логистики и разведки. Россия не поедет на конференцию. Зеленский заявил, что РФ якобы постоянно все блокирует и срывает. Страны Запада против того, чтобы ВСУ использовали поставленные оружие для ударов по территории России. Однако Украина может все равно нанести удар, назвав его «случайным». С таким мнением выступил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко. Он считает, что запрет на использование оружия похож на ситуацию, когда боксеру нельзя использовать в поединке одну из рук.