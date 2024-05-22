Армия РФ взяла Клещеевку под контроль: главное о СВО к 22 мая

ВС РФ освободили село Клещеевка в Донецкой области. Киев отказывается забирать у России 500 военнопленных. Швейцария решила закрыть небо и развернуть армию во время конференции по Украине. URA.RU приводит главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 22 мая.
ВС РФ стали ближе к полному освобождению ДНР
Днем Минобороны РФ сообщило, что Клещеевка взята под контроль. В операции участвовала группировка «Юг». На данном направлении бойцы также нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка, передает Пятый канал.
Для полного освобождения области надо взять несколько ключевых населенных пунктов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.
Он отметил, что сейчас у ВС РФ открывается больше возможностей для выхода к Часов Яру. Хронология боев за Клещеевку — в материале URA.RU.
Украина отказывается забирать 500 военнопленных
Киев отказался включить в списке для обмена 500 военных. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил только 38 фамилий. Полный список опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, в одобренном Украиной перечне есть только бойцы нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ).
ВС РФ контролируют примерно 300 квадратных километров Харьковской области
Под контролем армии России находятся 13 населенных пунктов и около 300 квадратных километров в Харьковской области. Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, восемь освобожденных населенных пунктов находятся в Харьковском районе, остальные — в Волчанском.
Боец ВС РФ попал в плен, но убедил солдат ВСУ сдаться
Военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что российский военнослужащий с позывным Сорока был захвачен в плен ВСУ, когда искал укрытие в подвале. Однако ему удалось совершить побег и в свою очередь взять в плен четырех украинских военных. По словам Пегова, эта история достойна экранизации.
Швейцария намерена закрыть небо на время конференции по Украине
Швейцарское правительство объявило о закрытии воздушного пространства в районе Бюргенштока и развертывании 4 000 военнослужащих. Страна пошла на такие меры, чтобы обеспечить безопасность на время саммита по Украине. Военные окажут помощь полиции в области наблюдения, охраны собственности, логистики и разведки.
Россия не поедет на конференцию. Зеленский заявил, что РФ якобы постоянно все блокирует и срывает.
ВСУ будут совершать «случайные атаки» по России, чтобы обойти запрет Запада
Страны Запада против того, чтобы ВСУ использовали поставленные оружие для ударов по территории России. Однако Украина может все равно нанести удар, назвав его «случайным». С таким мнением выступил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко. Он считает, что запрет на использование оружия похож на ситуацию, когда боксеру нельзя использовать в поединке одну из рук.
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