Челябинский экс-следователь забирает деньги у Microsoft. Это не подвиг

22:30 16 мая 2017 0

Использование нелицензионного программного обеспечения - незаконно, но забирать себе деньги, которые должен получать правообладатель, не меньшее преступление Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На Урале новая волна мошенничества в делах о защите интеллектуальной собственности: предприниматели массово жалуются на прессинг со стороны юристов, утверждающих, что представляют интересы Microsoft и других зарубежных компаний, но на деле не имеющих к ним никакого отношения. Мошенники получают с уральцев миллионы рублей.

Одной из первых появление мошеннической схемы обнаружила челябинская коммерсантка Александра Шумакова. В 2015 году к ней пришли полицейские и изъяли системные блоки, затем появились юристы, потребовавшие компенсацию за использование нелицензионного ПО. Шумакова подала в суд на силовиков, и ей вернули оборудование. Дело закрыли. А юристы исчезли сразу после ее жалобы в ФСБ.

«Самое интересное началось, когда появились „потерпевшие“. Они представили доверенности от фирмы, зарегистрированной в Калифорнии с названием, похожим на реального правообладателя ПО. И потребовали, что компенсации я платила им. Доверенности были подписаны неизвестным лицом от имени „двойника“ правообладателя. Схема такая: за рубежом нотариус заверяет подпись этого лица, признавая ее достоверной. И с таким документом идут в российский суд, добиваются компенсаций от тех, кто признан виновным в использовании нелицензионного ПО. Правообладатели об этом даже не знают», — рассказала предприниматель.

Сейчас к Шумаковой стали обращаться за консультациями коммерсанты из других регионов, попавшие в аналогичные ситуации. С юристами, выступающими от имени владельцев ПО, столкнулись НПП «Резонанс», ООО «Прицеп-Сервис», типография «Два комсомольца». Совладелец ООО «Белая река» Павел Ковин рассказал «URA.RU», что сначала написал явку с повинной, только чтобы ему вернули изъятые компьютеры, и компания смогла работать дальше. Однако на первое заседание суда пришел некий Александр Роговский, предъявивший доверенность от компании Corel и потребовавший компенсацию в 250 тыс. рублей. Позднее объявились еще два таких же юриста — Алексей Полянко и Алексей Потапов.

«Я связывался с компанией Corel, там мне сказали, что у них нет представителя в России. А Роговский, как оказалось, — бывший следователь прокуратуры. У Потапова обнаружилась доверенность от жительницы Москвы Марины Захаровой, у которой якобы есть доверенность от Microsoft. Сама доверенность Захаровой признана настоящей, а вот доверенность от правообладателя ПО на ее имя никто не представлял. Это похоже на мошенничество. Я отказался от явки с повинной и буду судиться. Мы с другими предпринимателями подали коллективное заявление в ФСБ и прокуратуру», — говорит Павел Ковин.

Юрист Алексей Потапов, кстати, заявлялся в суд в качестве представителя Microsoft по делу сельского учителя из Пермского края Александра Поносова, обвиняемого в компьютерном пиратстве. То разбирательство закончилось публичными извинениями прокуратуры Верещагинского района Прикамья и выплате педагогу 250 тыс. рублей из бюджета в качестве морального вреда. Но юристов с сомнительными доверенностями такие случаи не останавливают.

По словам предпринимателей,

многие предпочитают признать вину, а затем заплатить компенсацию за использование нелицензионного ПО. Ведь в этом случае им возвращают компьютеры, и те могут возобновить работу своих компаний. Однако деньги перечисляются в фирмы, не имеющие отношения к правообладателям ПО.

Челябинского предпринимателя Павла Ковина суд первой инстанции приговорил к 200 часам исправительных работ за использование пиратского ПО. Он еще оспаривает вердикт. Но уже сейчас заявляет о готовности бороться с псевдопредставителями правообладателей. «Мошенники пользуются пробелом в законодательстве: запросить подлинники доверенностей у того же Microsoft невозможно. А в суды оригиналы поддельных документов не представляют — только заверенные копии. Поэтому их не могут привлечь к ответственности, а шансы отсудить крупную сумму велики», — полагает коммерсант.

Александр Гончаров (слева) обещает помочь предпринимателям, ставшим жертвами мошенников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские предприниматели жалуются, что от местного бизнес-омбудсмена Александра Гончарова нет помощи. Сам он находится в отпуске. Однако нашел возможность дать комментарий «URA.RU». «Мы живем в правовом государстве. Надо покупать лицензионное ПО, которое дает возможность работать спокойно без вирусов и не нарушать права правообладателей. Было много споров вокруг ПО. Сейчас заработала система борьбы с пиратством. Но, согласен, что обобщать все случаи тоже нельзя. Мы готовы разбираться в каждом конкретном случае», — заверил Гончаров.

Правозащитник Олег Серпокрылов с 2013 года начал бороться с сомнительными юристами, впервые столкнувшись с ними у себя на родине в Находке. Сейчас он работает в Москве помощником представителя уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анатолия Семенова. Корреспондент «URA.RU» связался с ним, когда он ехал к нотариусам и переводчикам за признанием фальшивыми доверенностей группы юристов.

«„Крестным отцом“ всех этих представителей является гендиректор ООО „АЙПИновус“ Андрей Андрощук. Он был одним из первых, сейчас их стало гораздо больше. На Урале сталкивался с Алексеем Потаповым, у которого такие дела поставлены на поток. Трижды ездил в ХМАО защищать местных предпринимателей. Там был интересный случай. На коммерсанта пытались возбудить дело, да не к чему было придраться. А тут, подвернулся этот „представитель“, организовал заявление, и быстро возбудили дело. Оказалось, что „представитель“ связан с экспертным учреждением, которое в свою очередь связано контрактами с полицией. Сейчас этим делом занимаемся», — говорит Олег Серпокрылов. По его словам, порядка 15 доверенностей уже признано поддельными. И он намерен добиться наказания для мошенников.

Олег Серпокрылов считает, что мошенники используют экспертов, которые работают с полицией против компьютерных пиратов Фото: Василий Гришин © URA.RU

Получить комментарий «крестного отца» группы юристов Андрея Андрощука не удалось. Секретарь его ООО «АЙПИновус» по московскому телефону сообщила, что гендиректор компании находится в суде, затем он улетает в командировку, будет на месте и сможет ответить только в пятницу. ООО «АЙПИновус», куда платят за пиратское ПО, зарегистрировано в Москве. Учредителями являются две литовские компании.

Предприниматели рассказывают, что с гражданскими экспертами полиции часто работают псевдопредставители правообладателей ПО. От них они узнают, на кого подавать в гражданские суды за компенсациями. А предприниматели получает двойное наказание: уголовное за использование пиратского ПО и выплата компенсации юристам.

Общественный омбудсмен по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов совсем недавно на пресс-конференции в Москве объявил, что в России участились случаи вынесения обвинительных приговоров за использование нелицензионного ПО. Он предложил отменить уголовную ответственность за установку и использование пиратских программ, так как ст. 146 УК РФ «нередко используется для обогащения недобросовестных лиц». Это предложение он обещал направить президенту РФ.