Почему сделать фильм о ВИЧ в Екатеринбурге оказалось проблемой

По замыслу автора, героем картины должен быть мужчина, но екатеринбурженка сломала все планы Постер: предоставлен Анной Барсуковой

статья из сюжета Эпидемия ВИЧ на Урале

30 марта в Ельцин Центре состоится премьерный показ документальной картины «Голос за безгласных» — о том, как живут люди, имеющий диагноз «ВИЧ-инфекция». Это первый в России документальный фильм о ВИЧ-инфицированном с открытым лицом. Что интересно — главная героиня — екатеринбурженка. «URA.RU» уже рассказывало об этом проекте — о начале съемок и о выходе трейлера. Как нашли в Екатеринбурге главную героиню ленты, почему оператору пришлось жить несколько дней у нее дома и как фильм перевернул сознание его создателя — в интервью автора киноленты Анны Барсуковой.

— Как родилась идея снять документальный фильм о жизни человека с ВИЧ?

— В тему ВИЧ я углубилась два года назад. Сперва планировала сделать научно-популярный фильм и снимала для него: ездила на конференции, записывала интервью со специалистами. Но чем больше я изучала тему, тем больше понимала, что она слишком многогранна и неоднородна. Мне пришлось взвесить свои силы — я поняла, что все сферы данной темы в одном фильме я охватить не смогу: мне не хватит ни денег, ни знаний, ни времени. Я волновалась, что ситуация заставит меня вовсе отказаться от создания фильма на эту тему.

Анна Барсукова — сценарист, режиссер, оператор и продюсер киноленты. Все в одном лице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но вдруг я увидела важный и острый вопрос, которому уделяется мало внимания — это стереотипы и заблуждения общества. Я поняла особенность этой болезни: что люди не могут говорить о ней открыто, и что это настоящее клеймо, которое вешают на людей ни за что — только за то, что они заболели. Большинство граждан продолжают бояться самого слова «ВИЧ», считая, что данным заболеванием болеют только люди, относящиеся к группе риска.

Это совсем не так. В процессе создания фильма я познакомилась с очень разными людьми с этим диагнозом. Многие из них — высокообразованные, обеспеченные, имеющие авторитет в обществе. У большинства из них — семьи, цели в жизни и планы на будущее. Чаще всего причиной их заболевания становились гражданские браки (но это уже тема другого фильма).

Я решила сузить фокус фильма, сосредоточив все внимание на переживаниях героя и показывая, как сильно можно заклеймить человека, который просто заболел.

— В релизе о выходе фильма сказано, что героиня узнала о том, что у нее ВИЧ, во время беременности…

— Да, как и многие женщины. Это стало для нее неожиданностью и настоящим ударом. В фильме она как раз рассказывает, как она справилась с этим.

— Как нашли героиню? Почему она из Екатеринбурга?

С помощью фильма Марина Дрягина из Екатеринбурга раскрыла всему миру свой диагноз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Героя для фильма я искала специально: далеко не все готовы рассказать о своем заболевании на камеру. Осознав, насколько сильно люди, живущие с ВИЧ, боятся публичного раскрытия диагноза, я разместила в интернете (в группах о ВИЧ в соцсетях) объявление о том, что ищу героя. Описала образ, необходимый для съемки фильма. Правда, на тот момент я искала героя-мужчину. Да, так бывает… Откликнулось около двадцати человек с самыми разными судьбами.

Я благодарна каждому, кто мне тогда написал. Марина тоже отправила мне сообщение. Между строк я увидела в ней глубоко мыслящего человека. Поинтересовалась ее жизнью и поняла: это то, что я искала. Даже лучше! Возможно, подсознательно и сама Марина тоже искала меня. И я поняла, что готова поехать в другой регион, чтобы снять необходимый материал (Анна живет в Ростове, Марина — в Екатеринбурге — прим.ред.).

— Сколько времени шла работа над фильмом?

— Сами съемки заняли восемь дней: мы снимали все подряд, непрерывно.

Я жила у героини, ездила с ней на все встречи, сопровождая ее повсюду с камерой.

Мы сняли 95% материала из задуманного. А в общей сложности работа над фильмом заняла год и 10 месяцев.

— Почему так?

— Сложностей было немало на каждом этапе создания фильма, но особенно трудными были предпродакшн (о чем я уже рассказала) и постпродакшн. Постпродакшн был сложен по той причине, что записи дневника героини, который я взяла за основу, были очень разрозненные, и мне пришлось выстраивать их в какой-то сюжет. Плюс видеоматериал, который был отснят, требовал очень внимательной и скрупулезной работы. Вот и получилось, что мы снимали восемь дней, а на монтаж ушло восемь месяцев.

— На какие средства снималась картина?

— Финансирование был одним из самых сложных вопросов: спонсоры, которые на первоначальной стадии были готовы вложиться в фильм, узнав тему, сразу как-то дистанцировались: «Ой, нет, нам не нужна такая реклама». Но я понимала, что сталкиваюсь с теми же самыми стереотипами, о которых делаю фильм. На протяжении почти двух лет я убеждалась в этом многократно.

Бывали ситуации, когда я не могла говорить открыто в публичном месте о теме своего фильма, потому что не знала, как среагируют люди. А реагировали не всегда спокойно: люди почему-то начинали отворачиваться, отодвигаться, отходить. Это было удивительно для меня.

В итоге единственным источником средств на фильм стала краундфаундиговая компания, плюс мне пришлось вложить свои собственные средства. Мы и сейчас продолжаем искать финансирование — теперь уже на продвижение фильма.

— Почему такое название у фильма?

— «Голос за безгласных» — производное от библейской фразы «Глас за безгласных». Но библейская формирулировка показалась мне слишком пафосной, и я ее немного изменила. В Библии речь идет о том, что надо защищать обездоленных, сирот. А в моей фильме — это голос, которым говорит и автор, и героиня вместо всех тех людей, ВИЧ-инфицированных, которые не могут сами за себя постоять. Не могут только по той причине, что общество навешивает на них ярлыки.

Люди могут быть уверенные, сильные, обеспеченные, самодостаточные — но как будто безгласные, потому что они не до конца понимаемы обществом.

И наш с героиней голос — в защиту всех людей, живущих с ВИЧ. Хочется верить, что с помощью фильма мне удастся хоть немного изменить отношение к таким людям — в этом и есть смысл его создания.