11:14 24 января 2018 0

Гигантских воронок в ЯНАО прибавится Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Тюменские учёные, исследующие пресловутые «бугры пучения» на Ямале, спрогнозировали новые взрывы подземного газа и появление знаменитых воронок. В самой большой опасности находится Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение.

«Это очень опасный процесс, но прогнозируемый. Поэтому причин паниковать нет. „Зрелый“ бугор в высоту — два-три метра, не заметить такой прежде, чем он „сработает“, невозможно. Единственное, где пока трудно спрогнозировать взрыв, это в реках и озерах», — рассказал информагентству «Север-Пресс» доцент кафедры криологии Земли Тюменского индустриального университета Анатолий Губарьков.

Бугор, по словам специалиста, «зреет» примерно три года. Сегодня реализованных воронок насчитывается в ЯНАО меньше десятка. Для населённых пунктов опасности они не представляют. Ближайшая воронка находится в 500 километрах к северу от Салехарда, а наиболее опасная зона на Ямале смещена к западному побережью. На соседнем полуострове воронка на 300 километров севернее Тазовского. По его словам, реальный риск новых взрывов есть только на месторождениях Бованенковской группы: Харасавэйском и Крузенштернском, а также на востоке по той же широте.

1/4 Ямальские воронки долгое время оставались загадкой для специалистов и местных жителей Пресс-служба администрации Ямальского района

Как ранее писало «URA.RU», на Ямале ждут 7 тысяч подземных взрывов. Ученые объяснили, что причины появления гигантских воронок — глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты.