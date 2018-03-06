16:11 06 марта 2018 2

Владимир Путин лично ознакомится с новыми достижениями Уралвагонзавода Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Тагил. Об этом сообщают представители принимающей стороны — Уралвагонзавода. На головной площадке корпорации с 3 по 7 марта проходит «Форум рабочей молодежи». В промышленную столицу Среднего Урала глава государства отправился на вертолете сразу по прибытии в аэропорт Кольцово.

Изначально в графике пребывания президента в Нижнем Тагиле значилось посещение нескольких объектов по всему городу, но эти планы были скорректированы. Теперь в графике лишь обход одного из цехов УВЗ и выступление на форуме. Организаторы намерены показать президенту новый трамвай, изготовленный Уралтрансмашем, а также провести небольшую презентацию проектов, подготавливаемых к международной выставке «Экспо 2025», на которую заявлен Екатеринбург.

Вокруг цеха УВЗ на улице выстроена экспозиция техники, производимой предприятиями корпорации, включая военную. Посмотрит ли ее президент — пока неизвестно, но вопросу промышленного роста Владимир Путин уделил особое внимание в своем послании Федеральному собранию. В частности, глава государства настаивал на «направлении инвестиций на модернизацию и технологическое перевооружение производств» и росте производительности труда «не ниже 5% в год».

К вечеру президент вернется в Екатеринбург и посетит недавно пущенный в эксплуатацию Центральный стадион. Здесь же пройдет совещание по теме развития системы среднего профессионального образования. Запланированного ранее посещения кинофестиваля «Человек труда» в Свердловской киностудии не случится, его сегодня посещал самостоятельно лишь полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских.