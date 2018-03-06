{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Из Екатеринбурга он сразу полетит в Тагил
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,50
Динамика за 2 недели
Евро 69,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 марта 2018
16:11  06 марта 2018 2

Президент Путин прибыл в Нижний Тагил. График скорректирован до одной точки

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Владимир Путин лично ознакомится с новыми достижениями УралвагонзаводаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Тагил. Об этом сообщают представители принимающей стороны — Уралвагонзавода. На головной площадке корпорации с 3 по 7 марта проходит «Форум рабочей молодежи». В промышленную столицу Среднего Урала глава государства отправился на вертолете сразу по прибытии в аэропорт Кольцово.

Изначально в графике пребывания президента в Нижнем Тагиле значилось посещение нескольких объектов по всему городу, но эти планы были скорректированы. Теперь в графике лишь обход одного из цехов УВЗ и выступление на форуме. Организаторы намерены показать президенту новый трамвай, изготовленный Уралтрансмашем, а также провести небольшую презентацию проектов, подготавливаемых к международной выставке «Экспо 2025», на которую заявлен Екатеринбург.

Вокруг цеха УВЗ на улице выстроена экспозиция техники, производимой предприятиями корпорации, включая военную. Посмотрит ли ее президент — пока неизвестно, но вопросу промышленного роста Владимир Путин уделил особое внимание в своем послании Федеральному собранию. В частности, глава государства настаивал на «направлении инвестиций на модернизацию и технологическое перевооружение производств» и росте производительности труда «не ниже 5% в год».

К вечеру президент вернется в Екатеринбург и посетит недавно пущенный в эксплуатацию Центральный стадион. Здесь же пройдет совещание по теме развития системы среднего профессионального образования. Запланированного ранее посещения кинофестиваля «Человек труда» в Свердловской киностудии не случится, его сегодня посещал самостоятельно лишь полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров