Правительство России выделило регионам почти 66 млрд рублей в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и 5 млрд рублей на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из опубликованного документа за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева следует, что более 1,6 млрд рублей будет направлено на Урал.
Средства из федерального бюджета будут направлены на строительство дорог, их развитие и реконструкцию в регионах страны. «Семь субъектов Федерации получат более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог, — говорится в пояснительной записке к документу. — Еще 12,5 млрд рублей направляется на строительство и реконструкцию дорог и мостов в 23 регионах».
Свердловской области и Пермскому краю «на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства» для реализации важных проектов федерального масштаба правительство выделило 450 млн рублей и 320 млн рублей соответственно. Еще 600 млн рублей Прикамье получит, чтобы реализовать программы в рамках частно-государственного партнерства. В Курганскую область для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» направлено 270 млн рублей.
Более половины оговоренной в документе суммы — свыше 30 млрд рублей — получит Самарская область на строительство моста через Волгу и транспортный обход вокруг города Тольятти. Инфраструктурные объекты станут частью транспортного коридора «Европа — Западный Китай».