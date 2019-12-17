Председатель комитета по экологии Госдумы, челябинец Владимир Бурматов подарил новогодний шар с черным снегом из своего города бывшему ямальскому губернатору, а ныне главе Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину. Как парламентарий сообщил корреспонденту «URA.RU», он попросил чиновника поставить подарок на рабочий стол.
«Из-за того, что министерство не утвердило правила предоставления межбюджетных трансфертов, Челябинск в этом году не получил из федерального бюджета 3 млрд рублей на программу „Чистый воздух“ (улучшение экологической ситуации, приобретение электротранспорта, модернизацию трамвайных путей и т. д.). И на следующий год рискует не получить еще 2,5 млрд. Для нашего региона это огромные и очень нужные средства. Последствия таких проволочек в Челябинске можно ощущать прямо сейчас. Носом. А кое-где уже почти и руками. Мы этим дышим, этой нерасторопностью», — сказал Бурматов.
Депутат подчеркнул, что Кобылкин — сам в прошлом губернатор, один из самых эффективных в стране. Поэтому прекрасно понимает, как тяжело регионам без федеральной поддержки. Бурматов добавил, что Кобылкин поблагодарил, пообещал поставить шар на стол и помочь с финансированием экологических программ. В пресс-службе Минэкологии РФ не ответили на звонок «URA.RU».
Такие сувениры стал выпускать челябинский эколог Дмитрий Закарлюкин в рамках проекта «Шары надежды», чтобы собрать деньги на установку датчиков для независимой системы мониторинга воздуха. В феврале 2018 года активисты продавали законсервированный «Челябинский воздух со смогом». Город входит в антирейтинг муниципалитетов с самыми серьезными проблемами с экологией. В последние несколько дней в Челябинске стоял смог, из-за чего губернатор Алексей Текслер устроил разнос профильному министерству.