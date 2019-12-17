Министру экологии подарили новогодний шар с черным снегом из Челябинска. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Бурматов (слева) подарил Дмитрию Кобылкину шар с челябинским черным снегомФото: аккаунт sharsmog74 в Instagram
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Проблемы экологии в Челябинске

Председатель комитета по экологии Госдумы, челябинец Владимир Бурматов подарил новогодний шар с черным снегом из своего города бывшему ямальскому губернатору, а ныне главе Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину. Как парламентарий сообщил корреспонденту «URA.RU», он попросил чиновника поставить подарок на рабочий стол.

«Из-за того, что министерство не утвердило правила предоставления межбюджетных трансфертов, Челябинск в этом году не получил из федерального бюджета 3 млрд рублей на программу „Чистый воздух“ (улучшение экологической ситуации, приобретение электротранспорта, модернизацию трамвайных путей и т. д.). И на следующий год рискует не получить еще 2,5 млрд. Для нашего региона это огромные и очень нужные средства. Последствия таких проволочек в Челябинске можно ощущать прямо сейчас. Носом. А кое-где уже почти и руками. Мы этим дышим, этой нерасторопностью», — сказал Бурматов.

Депутат подчеркнул, что Кобылкин — сам в прошлом губернатор, один из самых эффективных в стране. Поэтому прекрасно понимает, как тяжело регионам без федеральной поддержки. Бурматов добавил, что Кобылкин поблагодарил, пообещал поставить шар на стол и помочь с финансированием экологических программ. В пресс-службе Минэкологии РФ не ответили на звонок «URA.RU».

Такие сувениры стал выпускать челябинский эколог Дмитрий Закарлюкин в рамках проекта «Шары надежды», чтобы собрать деньги на установку датчиков для независимой системы мониторинга воздуха. В феврале 2018 года активисты продавали законсервированный «Челябинский воздух со смогом». Город входит в антирейтинг муниципалитетов с самыми серьезными проблемами с экологией. В последние несколько дней в Челябинске стоял смог, из-за чего губернатор Алексей Текслер устроил разнос профильному министерству.

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От всех городов, в которых снег - чёрный. Вчера, на финальном в этом году заседании комитета Госдумы по экологии, вручил министру природы РФ Дмитрию Кобылкину новогодний подарок - стеклянный шар, где на Челябинск падает чёрный снег. От всех городов, где пока это, увы, случается. Из-за того, например, что Министерство до сих пор не утвердило правила предоставления межбюджетных трансфертов и мой родной Челябинск в этом году не получил из федерального бюджета 3 миллиарда рублей на программу «Чистый воздух» (улучшение экологической ситуации, приобретение электротранспорта, модернизацию трамвайных путей и т.д.). И на следующий год рискует не получить ещё 2,5 млрд на эти нужды. Для нашего региона это огромные и очень нужные средства. Последствия таких проволочек в Челябинске можно ощущать прямо сейчас. Носом. А кое-где уже почти и руками. Мы этим дышим, этой нерасторопностью. В остальных городах ситуация не лучше. Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Чита... Попросил министра оставить шар на рабочем столе и почаще придавать ускорение чиновникам, затягивающим такие жизненно (причём, в буквальном смысле слова) важные для нас решения. Министр сам в прошлом - губернатор региона, причём - один из самых эффективных в стране, и прекрасно понимает, каково регионам без федеральной поддержки решать такие масштабные задачи как улучшение экологии. Рассчитываем на его помощь. А помедитировать на падающий чёрный снег можно на слайдах. Это если дистанционно. А если очно - добро пожаловать в города из списка, который, конечно, далеко не исчерпывающий.

Публикация от Владимир Бурматов (@burmatoff)

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