В Кремле отреагировали на мятежного свердловского священника

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Екатеринбургская епархия лишила основателя монастыря, главу секты царебожников Сергия права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию коронавируса. После церковного суда над схиигуменом, он захватил Среднеуральский женский монастырь, а патриарха Московского и всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку . По решению суда Верхней Пышмы Романов за распространение фейков о коронавирусе приговорен к штрафу 90 тысяч рублей . После лишения сана Сергий открыл монастырь для посетителей, но заявил, что не уйдет из него.

«В Кремле не следят за этим», — заявил Дмитрий Песков. Ранее жительница Екатеринбурга потребовала привлечь опального схиигумена к уголовной ответственности по статье 319 УК РФ об оскорблении представителя власти, а именно — президента России.

Кремль безразличен к ситуации с схиигуменом Сергием (Романовым), который отрицал существование коронавируса, и убеждал прихожан, что через вакцину от инфекции россиян будут чипировать. Ответ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прозвучал в ответ на вопрос корреспондента URA.RU в ходе конференц-колла.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремлен не интересуются бывшим схиигуменом Сергием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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