В Кремле отреагировали на мятежного свердловского священника

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что в Кремлен не интересуются бывшим схиигуменом Сергием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремль безразличен к ситуации с схиигуменом Сергием (Романовым), который отрицал существование коронавируса, и убеждал прихожан, что через вакцину от инфекции россиян будут чипировать. Ответ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прозвучал в ответ на вопрос корреспондента URA.RU в ходе конференц-колла.

«В Кремле не следят за этим», — заявил Дмитрий Песков. Ранее жительница Екатеринбурга потребовала привлечь опального схиигумена к уголовной ответственности по статье 319 УК РФ об оскорблении представителя власти, а именно — президента России.

Екатеринбургская епархия лишила основателя монастыря, главу секты царебожников Сергия права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию коронавируса. После церковного суда над схиигуменом, он захватил Среднеуральский женский монастырь, а патриарха Московского и всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку. По решению суда Верхней Пышмы Романов за распространение фейков о коронавирусе приговорен к штрафу 90 тысяч рублей. После лишения сана Сергий открыл монастырь для посетителей, но заявил, что не уйдет из него.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...