Сегодня, 10 сентября, — 274-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 184-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
За последние сутки COVID-19 диагностирован у 290 613 тысяч человек по всему миру. Общее число инфицированных достигло 28 026 720. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 20 279 741 пациенту (+278 072), жертвами вируса стали 913 883 человека (+6 328).
Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз уже поставлен 6 549 475 американцам. Далее в рейтинге идут Индия (4 462 965) и Бразилия (4 199 332). Россия по-прежнему занимает четвертую строчку с показателем 1 041 007.
Вакцина и лекарство
Минздрав России анонсировал начало вакцинации среди групп риска. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, россияне, входящие в эту категорию граждан, получат доступ к препарату уже в ближайшее время.
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Коронавирус в России
Чтобы предотвратить массовое заражение врачей, работающих с инфицированными COVID-19 пациентами, власти подготовят новые рекомендации по времени ротации смен медперсонала и нахождения в «красной зоне». Специально для этого Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создаст информационную систему, в которой будет содержаться вся информация о работе и отдыхе врачей в условиях пандемии.
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