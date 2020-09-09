В России скорректируют график работы врачей, трудящихся в «красной зоне» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 сентября, — 274-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 184-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки COVID-19 диагностирован у 290 613 тысяч человек по всему миру. Общее число инфицированных достигло 28 026 720. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 20 279 741 пациенту (+278 072), жертвами вируса стали 913 883 человека (+6 328).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз уже поставлен 6 549 475 американцам. Далее в рейтинге идут Индия (4 462 965) и Бразилия (4 199 332). Россия по-прежнему занимает четвертую строчку с показателем 1 041 007.

Вакцина и лекарство

Минздрав России анонсировал начало вакцинации среди групп риска. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, россияне, входящие в эту категорию граждан, получат доступ к препарату уже в ближайшее время.

Центр имени Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину , которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно. Об этом журналистам рассказал директор центра Александр Гинцбург. Говорить о сроках появления такой вакцины, по его словам, еще рано.

Коронавирус в России

Чтобы предотвратить массовое заражение врачей, работающих с инфицированными COVID-19 пациентами, власти подготовят новые рекомендации по времени ротации смен медперсонала и нахождения в «красной зоне». Специально для этого Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создаст информационную систему, в которой будет содержаться вся информация о работе и отдыхе врачей в условиях пандемии.

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты на Мальдивы. Рейсы из Москвы в Мале будут выполняться с 10 сентября дважды в неделю. Кроме того, с 11 сентября перевозчик начнет отправлять самолеты с туристами в Дубай.

Коронавирус в мире

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Японии в 2021 году, заявил глава организации Томас Бах. Подробностей пока нет, но один из наиболее важных вопросов — соблюдение социальной дистанции.

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден обвинил главу государства Дональда Трампа в том, что тот знал об опасности, которую представляет COVID-19, но скрывал это от общественности. По словам политика, американский лидер лгал людям на протяжении «многих месяцев». Сам Трамп сказал, что он лишь демонстрировал спокойствие , чтобы предотвратить панику.