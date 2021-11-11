Тюменские власти поддержали закон, угрожающий «матрешке»

Тюменское правительство поддержало закон, который встревожил политэлиты «матрешки» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Правительство Тюменской области поддержало закон «Об основах публичной власти», прошедший первое чтение в Госдуме. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. В текущей редакции документ отменяет фактическую самостоятельность ХМАО и ЯНАО, что вызвало ажиотаж в политических кругах трех регионов.

«Правительством Тюменской области проект федерального закона „Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации“ поддержан. В соответствии с регламентом Государственной Думы к проекту закона предложены корректировки отдельных норм», — ответили в оперштабе на запрос агентства.

Ажиотаж был вызван одним из пунктов в документе. «В краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ, указанные в статье 46 настоящего федерального закона, осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа», — значится в законопроекте. Такая редакция отменяет договор между югом области, ХМАО и ЯНАО о независимости северных округов от Тюмени.

Ранее URA.RU сообщало, что объединенному лобби Тюменской области, ХМАО и ЯНАО удалось договориться о сохранении принципа разделения власти. Во время обсуждения закона в Госдуме его автор, депутат Павел Крашенинников пообещал, что ко второму чтению в документ будут внесены изменения в интересах «тюменской матрешки».

В 2004 году между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах.