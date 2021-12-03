03 декабря 2021

В массовой аварии в Пермском крае погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, столкновение, дтп, авария, перевернутая машина
В аварии погибли три человека, еще двое пострадавших были госпитализированы. Фото из архива Фото:

На 73-м километре трассы Пермь — Березняки, недалеко от населенного пункта Фоминка, произошло столкновение трех автомобилей, в результате погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Сегодня около 22.00 в Добрянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, на 73 км трассы Пермь-Березники автомобиль Фольксваген выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Ладой Грантой. В результате ДТП водитель и двое пассажиров Фольксвагена погибли на месте», — сообщили в ведомстве телеканалу РЕН-ТВ.

Водитель и пассажир Лады были госпитализированы, отметили в ГУ МВД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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На 73-м километре трассы Пермь — Березняки, недалеко от населенного пункта Фоминка, произошло столкновение трех автомобилей, в результате погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. «Сегодня около 22.00 в Добрянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, на 73 км трассы Пермь-Березники автомобиль Фольксваген выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Ладой Грантой. В результате ДТП водитель и двое пассажиров Фольксвагена погибли на месте», — сообщили в ведомстве телеканалу РЕН-ТВ. Водитель и пассажир Лады были госпитализированы, отметили в ГУ МВД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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