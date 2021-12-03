В массовой аварии в Пермском крае погибли три человека

В аварии погибли три человека, еще двое пострадавших были госпитализированы. Фото из архива Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На 73-м километре трассы Пермь — Березняки, недалеко от населенного пункта Фоминка, произошло столкновение трех автомобилей, в результате погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Сегодня около 22.00 в Добрянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, на 73 км трассы Пермь-Березники автомобиль Фольксваген выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Ладой Грантой. В результате ДТП водитель и двое пассажиров Фольксвагена погибли на месте», — сообщили в ведомстве телеканалу РЕН-ТВ.

Водитель и пассажир Лады были госпитализированы, отметили в ГУ МВД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.