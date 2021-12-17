Из Челябинска в Подмосковье увезли кенгуренка

Из зоопарка в Челябинске в Московскую область отправили кенгуренка Беннета. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, кенгуренок переселен в другой регион страны с целью содержания и разведения.
«Из челябинского зоопарка кенгуренка отправили в ООО „Амазония Зоо“ Солнечногорского района Московской области. Проверили его ветеринарное свидетельство, которое содержит данные о его вакцинации, здоровье, месте выхода», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.
В управлении добавили, что сотрудники согласовали маршрут следования кенгуренка. В челябинском зоопарке осталось всего четыре кенгуру данного вида.
Из зоопарка в Челябинске в Московскую область отправили кенгуренка Беннета. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, кенгуренок переселен в другой регион страны с целью содержания и разведения. «Из челябинского зоопарка кенгуренка отправили в ООО „Амазония Зоо“ Солнечногорского района Московской области. Проверили его ветеринарное свидетельство, которое содержит данные о его вакцинации, здоровье, месте выхода», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В управлении добавили, что сотрудники согласовали маршрут следования кенгуренка. В челябинском зоопарке осталось всего четыре кенгуру данного вида. В конце октября из челябинского зоопарка в Танзанию отправили льва Симбу и леопарда Еву. Сопровождать животных в 11-часовом перелете вызвался ветеринар Карен Даллакян. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводил животных на их родину.