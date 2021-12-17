Из Челябинска в Подмосковье увезли кенгуренка

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Челябинский зоопарк открыли для посещения. Челябинск, зоопарк, животные, кенгуру
В челябинском зоопарке осталось четыре кенгуру Фото:

Из зоопарка в Челябинске в Московскую область отправили кенгуренка Беннета. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, кенгуренок переселен в другой регион страны с целью содержания и разведения.

«Из челябинского зоопарка кенгуренка отправили в ООО „Амазония Зоо“ Солнечногорского района Московской области. Проверили его ветеринарное свидетельство, которое содержит данные о его вакцинации, здоровье, месте выхода», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В управлении добавили, что сотрудники согласовали маршрут следования кенгуренка. В челябинском зоопарке осталось всего четыре кенгуру данного вида.

В конце октября из челябинского зоопарка в Танзанию отправили льва Симбу и леопарда Еву. Сопровождать животных в 11-часовом перелете вызвался ветеринар Карен Даллакян. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводил животных на их родину.

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Из зоопарка в Челябинске в Московскую область отправили кенгуренка Беннета. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, кенгуренок переселен в другой регион страны с целью содержания и разведения. «Из челябинского зоопарка кенгуренка отправили в ООО „Амазония Зоо“ Солнечногорского района Московской области. Проверили его ветеринарное свидетельство, которое содержит данные о его вакцинации, здоровье, месте выхода», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В управлении добавили, что сотрудники согласовали маршрут следования кенгуренка. В челябинском зоопарке осталось всего четыре кенгуру данного вида. В конце октября из челябинского зоопарка в Танзанию отправили льва Симбу и леопарда Еву. Сопровождать животных в 11-часовом перелете вызвался ветеринар Карен Даллакян. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводил животных на их родину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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