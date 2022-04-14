Уроженка Тюменской области получила пост в правительстве Германии 14 апреля 2022 в 12:59 Размер текста - 17 + Натали Павлик переселилась в Германию, когда ей было 6 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уроженка Тюменской области Натали Павлик назначена уполномоченным по переселению в Германию и национальным меньшинствам в европейской стране. Информация об этом опубликована на сайте немецкого МВД. «Федеральный кабинет назначил депутата Бундестага Натали Павлик новым уполномоченным правительства Германии по вопросам, касающимся репатриантов и национальных меньшинств. Она вступила в должность 14 апреля», — говорится в сообщении правительства. Ранее URA.RU писало, что Павлик родилась в 1992 году в селе Восток Абатского района Тюменской области. В возрасте шести лет она с родителями эмигрировала в Германию. В 2021 году девушка стала депутатом парламента европейской страны от Социал-демократической партии. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Уроженка Тюменской области Натали Павлик назначена уполномоченным по переселению в Германию и национальным меньшинствам в европейской стране. Информация об этом опубликована на сайте немецкого МВД. «Федеральный кабинет назначил депутата Бундестага Натали Павлик новым уполномоченным правительства Германии по вопросам, касающимся репатриантов и национальных меньшинств. Она вступила в должность 14 апреля», — говорится в сообщении правительства. Ранее URA.RU писало, что Павлик родилась в 1992 году в селе Восток Абатского района Тюменской области. В возрасте шести лет она с родителями эмигрировала в Германию. В 2021 году девушка стала депутатом парламента европейской страны от Социал-демократической партии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям