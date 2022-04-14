Уроженка Тюменской области получила пост в правительстве Германии

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
Натали Павлик переселилась в Германию, когда ей было 6 лет Фото:

Уроженка Тюменской области Натали Павлик назначена уполномоченным по переселению в Германию и национальным меньшинствам в европейской стране. Информация об этом опубликована на сайте немецкого МВД.

«Федеральный кабинет назначил депутата Бундестага Натали Павлик новым уполномоченным правительства Германии по вопросам, касающимся репатриантов и национальных меньшинств. Она вступила в должность 14 апреля», — говорится в сообщении правительства.

Ранее URA.RU писало, что Павлик родилась в 1992 году в селе Восток Абатского района Тюменской области. В возрасте шести лет она с родителями эмигрировала в Германию. В 2021 году девушка стала депутатом парламента европейской страны от Социал-демократической партии.

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Уроженка Тюменской области Натали Павлик назначена уполномоченным по переселению в Германию и национальным меньшинствам в европейской стране. Информация об этом опубликована на сайте немецкого МВД. «Федеральный кабинет назначил депутата Бундестага Натали Павлик новым уполномоченным правительства Германии по вопросам, касающимся репатриантов и национальных меньшинств. Она вступила в должность 14 апреля», — говорится в сообщении правительства. Ранее URA.RU писало, что Павлик родилась в 1992 году в селе Восток Абатского района Тюменской области. В возрасте шести лет она с родителями эмигрировала в Германию. В 2021 году девушка стала депутатом парламента европейской страны от Социал-демократической партии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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