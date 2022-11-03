Силовики опубликовали видео с места массового ДТП в Тюмени

03 ноября 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

ДТП произошло рано утром 3 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU 3 ноября в Тюмени по вине пьяного водителя из ХМАО произошло массовое ДТП. Пострадали три машины, в том числе и карета скорой помощи, в которой находилась беременная девушка. Об этом сообщают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Рано утром 3 ноября утра автомобиль „Тойота Лэнд Крузер“ не остановился по требованию инспекторов полка ДПС на ул. Республики, 205. Водитель развернулся на дороге с односторонним движением и поехал в сторону выезда из города. Позже его попытался остановить еще один наряд ДПС, но водитель не остановился. На перекрестке с улицей Широтной его джип столкнулся с автомобилем „Форд Фокус“. „Форд“ отбросило на карету скорой помощи, в которой находилась беременная девушка», — передает ведомство. Водитель «Тойоты» отказался проходить освидетельствование на алкоголь. На него составлен ряд административных материалов.

3 ноября в Тюмени по вине пьяного водителя из ХМАО произошло массовое ДТП. Пострадали три машины, в том числе и карета скорой помощи, в которой находилась беременная девушка. Об этом сообщают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Рано утром 3 ноября утра автомобиль „Тойота Лэнд Крузер“ не остановился по требованию инспекторов полка ДПС на ул. Республики, 205. Водитель развернулся на дороге с односторонним движением и поехал в сторону выезда из города. Позже его попытался остановить еще один наряд ДПС, но водитель не остановился. На перекрестке с улицей Широтной его джип столкнулся с автомобилем „Форд Фокус“. „Форд“ отбросило на карету скорой помощи, в которой находилась беременная девушка», — передает ведомство. Водитель «Тойоты» отказался проходить освидетельствование на алкоголь. На него составлен ряд административных материалов.