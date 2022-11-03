Силовики опубликовали видео с места массового ДТП в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предвыборная агитация политических партий Единая Россия, КПРФ, ЛДПР на улицах города. Тюмень, скорая помощь, реанемобиль, реанимация, политическая реклама
ДТП произошло рано утром 3 ноября Фото:

3 ноября в Тюмени по вине пьяного водителя из ХМАО произошло массовое ДТП. Пострадали три машины, в том числе и карета скорой помощи, в которой находилась беременная девушка. Об этом сообщают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Рано утром 3 ноября утра автомобиль „Тойота Лэнд Крузер“ не остановился по требованию инспекторов полка ДПС на ул. Республики, 205. Водитель развернулся на дороге с односторонним движением и поехал в сторону выезда из города. Позже его попытался остановить еще один наряд ДПС, но водитель не остановился. На перекрестке с улицей Широтной его джип столкнулся с автомобилем „Форд Фокус“. „Форд“ отбросило на карету скорой помощи, в которой находилась беременная девушка», — передает ведомство.

Водитель «Тойоты» отказался проходить освидетельствование на алкоголь. На него составлен ряд административных материалов.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

3 ноября в Тюмени по вине пьяного водителя из ХМАО произошло массовое ДТП. Пострадали три машины, в том числе и карета скорой помощи, в которой находилась беременная девушка. Об этом сообщают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Рано утром 3 ноября утра автомобиль „Тойота Лэнд Крузер“ не остановился по требованию инспекторов полка ДПС на ул. Республики, 205. Водитель развернулся на дороге с односторонним движением и поехал в сторону выезда из города. Позже его попытался остановить еще один наряд ДПС, но водитель не остановился. На перекрестке с улицей Широтной его джип столкнулся с автомобилем „Форд Фокус“. „Форд“ отбросило на карету скорой помощи, в которой находилась беременная девушка», — передает ведомство. Водитель «Тойоты» отказался проходить освидетельствование на алкоголь. На него составлен ряд административных материалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...