Призывников из ХМАО отправили на службу в Росгвардию

02 декабря 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

Срочники из ХМАО отправились служить в частях Росгвардии Московской области, Краснодарского и Хабаровского края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО отобрали 240 призывников из округа для несения службы в частях Росгвардии. На сайте окружного управления службы размещена информация о том, что югорские срочники отправились в Московскую область, Краснодарский и Хабаровский край. «По итогам призывной осенней кампании более 240 югорчан отправились к местам несения службы — в расположение воинских частей Росгвардии, дислоцирующихся в Московской области, Краснодарском и Хабаровском крае», — прокомментировал начальник управления полковник полиции Евгений Симаков. Отбор проходил в центре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе города Пыть-Яха. «Учитываются морально-психологическое и физическое состояние здоровья, а также спортивная подготовка будущего призывника», — добавили в Росгвардии. Ранее URA.RU писало о том, что первые срочники из ХМАО отправились на Дальний Восток. Призывники отправились в сторону Хабаровска в начале ноября.

В ХМАО отобрали 240 призывников из округа для несения службы в частях Росгвардии. На сайте окружного управления службы размещена информация о том, что югорские срочники отправились в Московскую область, Краснодарский и Хабаровский край. «По итогам призывной осенней кампании более 240 югорчан отправились к местам несения службы — в расположение воинских частей Росгвардии, дислоцирующихся в Московской области, Краснодарском и Хабаровском крае», — прокомментировал начальник управления полковник полиции Евгений Симаков. Отбор проходил в центре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе города Пыть-Яха. «Учитываются морально-психологическое и физическое состояние здоровья, а также спортивная подготовка будущего призывника», — добавили в Росгвардии. Ранее URA.RU писало о том, что первые срочники из ХМАО отправились на Дальний Восток. Призывники отправились в сторону Хабаровска в начале ноября.