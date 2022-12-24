Подросток, находясь за рулем без прав, устроил ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень

Семнадцатилетние подростки ехали в село Перевалово, когда столкнулись с фурой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вчера ночью на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень столкнулись иномарка и большегруз. В результате аварии пострадали двое подростков, один из которых находился за рулем, не имя водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«На 306-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень в одиннадцатом часу вечера „Тойота Королла“ въехал в попутный большегруз „Вольво“, после удара с фурой автомобиль отбросило на ограждение. Водитель „Тойоты“ не справился с управлением», — рассказали в ведомстве.

Там же добавили, что водителем «Тойоты» оказался 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения. Кроме него, в салоне находилась его двоюродная сестра такого же возраста. Подростки ехали из деревни Ушакова домой в село Перевалово. Они получили травмы. Легковой автомобиль принадлежит матери несовершеннолетнего водителя, которая на момент аварии была в Тюмени и не знала, что сын пользуется ее машиной. Информация направлена в ПДН для привлечения матери к ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что на «трассе смерти» в Тюменской области погибли четыре человека, когда столкнулись легковой автомобиль «Хендэ» и большегруз «Вольво». По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял расследование уголовного дела на контроль.