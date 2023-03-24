Свердловский бизнесмен передал сенатору от ХМАО трансформаторы для Макеевки

Предприниматель из Режа Александр Бутылкин передал сенатору от ХМАО Эдуарду Исакову партию трансформаторных подстанций для восстановления Макеевки. Одно такое устройство способно обеспечить электричеством десятки домов, сообщил Исаков.
«Посетил предприятие в городе Реж — завод нестандартных трансформаторов. В ходе визита руководитель предприятия Александр Бутылкин передал мне трансформаторы. Зная, что Югра оказывает поддержку Макеевке, [он] попросил передать их безвозмездно на восстановление инфраструктуры, каждое такое ТП может обеспечить электричеством порядка двадцати домов», — написал Эдуард Исаков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказало, что Искаков доложил Совету Федераций РФ о необходимости провести газификацию Донбасса. Эта мера будет способствовать социально-экономическому развитию региона.
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