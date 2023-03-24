Свердловский бизнесмен передал сенатору от ХМАО трансформаторы для Макеевки

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Выездное заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. Верхняя Салда. Нижний Тагил, подстанция, трансформаторы, электричество
Александр Бутылкин передал Эдуарду Исакову партию трансформаторов для Макеевки Фото:

Предприниматель из Режа Александр Бутылкин передал сенатору от ХМАО Эдуарду Исакову партию трансформаторных подстанций для восстановления Макеевки. Одно такое устройство способно обеспечить электричеством десятки домов, сообщил Исаков.

«Посетил предприятие в городе Реж — завод нестандартных трансформаторов. В ходе визита руководитель предприятия Александр Бутылкин передал мне трансформаторы. Зная, что Югра оказывает поддержку Макеевке, [он] попросил передать их безвозмездно на восстановление инфраструктуры, каждое такое ТП может обеспечить электричеством порядка двадцати домов», — написал Эдуард Исаков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что Искаков доложил Совету Федераций РФ о необходимости провести газификацию Донбасса. Эта мера будет способствовать социально-экономическому развитию региона.

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Предприниматель из Режа Александр Бутылкин передал сенатору от ХМАО Эдуарду Исакову партию трансформаторных подстанций для восстановления Макеевки. Одно такое устройство способно обеспечить электричеством десятки домов, сообщил Исаков. «Посетил предприятие в городе Реж — завод нестандартных трансформаторов. В ходе визита руководитель предприятия Александр Бутылкин передал мне трансформаторы. Зная, что Югра оказывает поддержку Макеевке, [он] попросил передать их безвозмездно на восстановление инфраструктуры, каждое такое ТП может обеспечить электричеством порядка двадцати домов», — написал Эдуард Исаков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что Искаков доложил Совету Федераций РФ о необходимости провести газификацию Донбасса. Эта мера будет способствовать социально-экономическому развитию региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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