В Тюмени банкротят одного из ключевых уральских подрядчиков

24 марта 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Пермский партнер разоряет тюменскую фирму, занимавшуюся проектными работами с 2009 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменскую проектно-изыскательскую компанию, которая имеет в портфолио сотни контрактов по всему Уралу, банкротит партнер из Перми. Исковое заявление подано в Арбитражный суд Тюменской области и зарегистрировано в системе «Электронное правосудие». «Истец — ООО „Геотехстрой“, зарегистрированное и работающее в Перми. Ответчик — ООО „Геокад“, расположенное в Тюмени. Сумма и суть претензий не озвучивается, заявление принято, но пока не поступило в работу», — сообщает система. В системе СБИС указано, что компании уже судились в 2022 году. По результатам того суда «Геокад» имеет исполнительный лист на сумму более 1,8 млн рублей. Сама компания работает с 2009 года. Сейчас она зависит от кредиторов более чем на 75% и имеет риски банкротства по четырем финансовым методикам. Также СБИС сообщает, что в портфеле «Геокада» — новые и выполненные контракты с десятками коммунальных, энергетических и дорожных структур в Тюмени, Екатеринбурге, Перми и Челябинске. Пермский истец имеет более стабильное положение на рынке, у него нет никаких рисков по банкротству или зависимости от кредиторов, а выручка ежегодно растет, сообщает СБИС. URA.RU направило руководству компании письменный запрос, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что банкротство стало привычной процедурой для тюменского бизнеса. Самые «рисковые» сферы — строительство, фермерство и торговля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменскую проектно-изыскательскую компанию, которая имеет в портфолио сотни контрактов по всему Уралу, банкротит партнер из Перми. Исковое заявление подано в Арбитражный суд Тюменской области и зарегистрировано в системе «Электронное правосудие». «Истец — ООО „Геотехстрой“, зарегистрированное и работающее в Перми. Ответчик — ООО „Геокад“, расположенное в Тюмени. Сумма и суть претензий не озвучивается, заявление принято, но пока не поступило в работу», — сообщает система. В системе СБИС указано, что компании уже судились в 2022 году. По результатам того суда «Геокад» имеет исполнительный лист на сумму более 1,8 млн рублей. Сама компания работает с 2009 года. Сейчас она зависит от кредиторов более чем на 75% и имеет риски банкротства по четырем финансовым методикам. Также СБИС сообщает, что в портфеле «Геокада» — новые и выполненные контракты с десятками коммунальных, энергетических и дорожных структур в Тюмени, Екатеринбурге, Перми и Челябинске. Пермский истец имеет более стабильное положение на рынке, у него нет никаких рисков по банкротству или зависимости от кредиторов, а выручка ежегодно растет, сообщает СБИС. URA.RU направило руководству компании письменный запрос, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что банкротство стало привычной процедурой для тюменского бизнеса. Самые «рисковые» сферы — строительство, фермерство и торговля.