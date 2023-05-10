Генерал Бундесвера удостоверился, что танки Leopard 2 дошли до ВСУ

10 мая 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

ВСУ начали использовать немецкие танки Leopard 2 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкие танки Leopard 2 уже используются ВСУ в зоне боевых действий. Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер во время своего визита на Украину на прошлой неделе. «Мне стало ясно, что они в действии», — говорит Брейер о поставках Leopard 2 на Украину. Его слова приводит немецкое издание Tagespiegel . Генерал отметил, что Украина готовится к контрнаступлению, ее планы находятся в стадии разработки. Он уточнил, что из-за влажной почвы предпосылок наступления еще не было. Российские силы могут использовать противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), мины ТМ-62 и технику отечественного производства для борьбы с западными танками. Об этом заявил ранее немецкий обозреватель Bild Бьорн Стритцель. У России есть боевые танки типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ с мощными системами наведения.

Немецкие танки Leopard 2 уже используются ВСУ в зоне боевых действий. Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер во время своего визита на Украину на прошлой неделе. «Мне стало ясно, что они в действии», — говорит Брейер о поставках Leopard 2 на Украину. Его слова приводит немецкое издание Tagespiegel. Генерал отметил, что Украина готовится к контрнаступлению, ее планы находятся в стадии разработки. Он уточнил, что из-за влажной почвы предпосылок наступления еще не было. Российские силы могут использовать противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), мины ТМ-62 и технику отечественного производства для борьбы с западными танками. Об этом заявил ранее немецкий обозреватель Bild Бьорн Стритцель. У России есть боевые танки типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ с мощными системами наведения.