Генерал Бундесвера удостоверился, что танки Leopard 2 дошли до ВСУ

Немецкие танки Leopard 2 уже используются ВСУ в зоне боевых действий. Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер во время своего визита на Украину на прошлой неделе.
«Мне стало ясно, что они в действии», — говорит Брейер о поставках Leopard 2 на Украину. Его слова приводит немецкое издание Tagespiegel. Генерал отметил, что Украина готовится к контрнаступлению, ее планы находятся в стадии разработки. Он уточнил, что из-за влажной почвы предпосылок наступления еще не было.
Российские силы могут использовать противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), мины ТМ-62 и технику отечественного производства для борьбы с западными танками. Об этом заявил ранее немецкий обозреватель Bild Бьорн Стритцель. У России есть боевые танки типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ с мощными системами наведения.
Немецкие танки Leopard 2 уже используются ВСУ в зоне боевых действий. Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер во время своего визита на Украину на прошлой неделе. «Мне стало ясно, что они в действии», — говорит Брейер о поставках Leopard 2 на Украину. Его слова приводит немецкое издание Tagespiegel. Генерал отметил, что Украина готовится к контрнаступлению, ее планы находятся в стадии разработки. Он уточнил, что из-за влажной почвы предпосылок наступления еще не было. Российские силы могут использовать противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), мины ТМ-62 и технику отечественного производства для борьбы с западными танками. Об этом заявил ранее немецкий обозреватель Bild Бьорн Стритцель. У России есть боевые танки типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ с мощными системами наведения.