В Пермском крае отдел полиции возглавил силовик, работавший в структуре МВД по ХМАО

Начальником ОМВД Гайнского округа назначен полковник полиции Виталий Палкин

31 июля 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Виталий Палкин приступил к обязанностям начальника отдела полиции в Гайнах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Отдел МВД по Гайнскому округу Пермского края возглавил подполковник полиции Виталий Палкин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает окружная газета «Наше время». Информация также появилась на официальном сайте полицейского главка. «21 июля начальником ОМВД России по Гайнскому муниципальному округу назначен подполковник полиции Виталий Владимирович Палкин», — информирует издание. Службу в полиции Палкин начал в 2006 году в Чайковском с должности оперуполномоченного местного отдела милиции. После этого служил в различных оперативных подразделениях регионального ГУ МВД, имеет ведомственные награды. С декабря 2022 года Виталий Палкин являлся заместителем начальника ОМВД по Кондинскому району Ханты-Мансийского АО. Отдел МВД по Гайнскому округу оставался без руководителя с начала 2023 года после увольнения с должности Юрия Нагаева. По данным источника URA.RU, близкого к силовому ведомству, за последние годы в местном отделе полиции сменилось три начальника.

Отдел МВД по Гайнскому округу Пермского края возглавил подполковник полиции Виталий Палкин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает окружная газета «Наше время». Информация также появилась на официальном сайте полицейского главка. «21 июля начальником ОМВД России по Гайнскому муниципальному округу назначен подполковник полиции Виталий Владимирович Палкин», — информирует издание. Службу в полиции Палкин начал в 2006 году в Чайковском с должности оперуполномоченного местного отдела милиции. После этого служил в различных оперативных подразделениях регионального ГУ МВД, имеет ведомственные награды. С декабря 2022 года Виталий Палкин являлся заместителем начальника ОМВД по Кондинскому району Ханты-Мансийского АО. Отдел МВД по Гайнскому округу оставался без руководителя с начала 2023 года после увольнения с должности Юрия Нагаева. По данным источника URA.RU, близкого к силовому ведомству, за последние годы в местном отделе полиции сменилось три начальника.