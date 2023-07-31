В Пермском крае отдел полиции возглавил силовик, работавший в структуре МВД по ХМАО

Начальником ОМВД Гайнского округа назначен полковник полиции Виталий Палкин
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник УНК ГУ МВД по Пермскому краю., полковник полиции
Виталий Палкин приступил к обязанностям начальника отдела полиции в Гайнах Фото:

Отдел МВД по Гайнскому округу Пермского края возглавил подполковник полиции Виталий Палкин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает окружная газета «Наше время». Информация также появилась на официальном сайте полицейского главка.

«21 июля начальником ОМВД России по Гайнскому муниципальному округу назначен подполковник полиции Виталий Владимирович Палкин», — информирует издание. Службу в полиции Палкин начал в 2006 году в Чайковском с должности оперуполномоченного местного отдела милиции. После этого служил в различных оперативных подразделениях регионального ГУ МВД, имеет ведомственные награды.

С декабря 2022 года Виталий Палкин являлся заместителем начальника ОМВД по Кондинскому району Ханты-Мансийского АО. Отдел МВД по Гайнскому округу оставался без руководителя с начала 2023 года после увольнения с должности Юрия Нагаева. По данным источника URA.RU, близкого к силовому ведомству, за последние годы в местном отделе полиции сменилось три начальника.

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Отдел МВД по Гайнскому округу Пермского края возглавил подполковник полиции Виталий Палкин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает окружная газета «Наше время». Информация также появилась на официальном сайте полицейского главка. «21 июля начальником ОМВД России по Гайнскому муниципальному округу назначен подполковник полиции Виталий Владимирович Палкин», — информирует издание. Службу в полиции Палкин начал в 2006 году в Чайковском с должности оперуполномоченного местного отдела милиции. После этого служил в различных оперативных подразделениях регионального ГУ МВД, имеет ведомственные награды. С декабря 2022 года Виталий Палкин являлся заместителем начальника ОМВД по Кондинскому району Ханты-Мансийского АО. Отдел МВД по Гайнскому округу оставался без руководителя с начала 2023 года после увольнения с должности Юрия Нагаева. По данным источника URA.RU, близкого к силовому ведомству, за последние годы в местном отделе полиции сменилось три начальника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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