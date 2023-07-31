В Пермском крае отдел полиции возглавил силовик, работавший в структуре МВД по ХМАО

Отдел МВД по Гайнскому округу Пермского края возглавил подполковник полиции Виталий Палкин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает окружная газета «Наше время». Информация также появилась на официальном сайте полицейского главка.
«21 июля начальником ОМВД России по Гайнскому муниципальному округу назначен подполковник полиции Виталий Владимирович Палкин», — информирует издание. Службу в полиции Палкин начал в 2006 году в Чайковском с должности оперуполномоченного местного отдела милиции. После этого служил в различных оперативных подразделениях регионального ГУ МВД, имеет ведомственные награды.
С декабря 2022 года Виталий Палкин являлся заместителем начальника ОМВД по Кондинскому району Ханты-Мансийского АО. Отдел МВД по Гайнскому округу оставался без руководителя с начала 2023 года после увольнения с должности Юрия Нагаева. По данным источника URA.RU, близкого к силовому ведомству, за последние годы в местном отделе полиции сменилось три начальника.
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