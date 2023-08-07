Пушилин: среди пленных боевиков ВСУ стали чаще встречаться мобилизованные инвалиды

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пушилин денис
Денис Пушилин заявил, что Киев будет применять все способы ведения боя с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Среди пленных украинских военных начали чаще появляться люди с инвалидностью, насильно призванные на фронт. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сейчас среди пленных стали чаще появляться люди с инвалидностью, которых просто мобилизовали насильно», — сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Он подчеркнул, что никакие ограничения по здоровью не волнуют украинских властей. Военных отправляют на фронт без подготовки, пытаясь взять количеством.

По словам главы региона, такой метод характерен для Киева. Украина будет использовать все доступные способы для ведения конфликта с Россией, заключил Пушилин.

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Среди пленных украинских военных начали чаще появляться люди с инвалидностью, насильно призванные на фронт. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Сейчас среди пленных стали чаще появляться люди с инвалидностью, которых просто мобилизовали насильно», — сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Он подчеркнул, что никакие ограничения по здоровью не волнуют украинских властей. Военных отправляют на фронт без подготовки, пытаясь взять количеством. По словам главы региона, такой метод характерен для Киева. Украина будет использовать все доступные способы для ведения конфликта с Россией, заключил Пушилин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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