Пушилин: среди пленных боевиков ВСУ стали чаще встречаться мобилизованные инвалиды

07 августа 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин заявил, что Киев будет применять все способы ведения боя с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Среди пленных украинских военных начали чаще появляться люди с инвалидностью, насильно призванные на фронт. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Сейчас среди пленных стали чаще появляться люди с инвалидностью, которых просто мобилизовали насильно», — сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Он подчеркнул, что никакие ограничения по здоровью не волнуют украинских властей. Военных отправляют на фронт без подготовки, пытаясь взять количеством. По словам главы региона, такой метод характерен для Киева. Украина будет использовать все доступные способы для ведения конфликта с Россией, заключил Пушилин.

Среди пленных украинских военных начали чаще появляться люди с инвалидностью, насильно призванные на фронт. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Сейчас среди пленных стали чаще появляться люди с инвалидностью, которых просто мобилизовали насильно», — сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Он подчеркнул, что никакие ограничения по здоровью не волнуют украинских властей. Военных отправляют на фронт без подготовки, пытаясь взять количеством. По словам главы региона, такой метод характерен для Киева. Украина будет использовать все доступные способы для ведения конфликта с Россией, заключил Пушилин.