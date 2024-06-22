В МВД раскрыли подробности жесткой аварии на трассе Пермь — Екатеринбург

В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург пострадал водитель «Газели»
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в 17:45 на 39-м километре трассы
Инцидент произошел в 17:45 на 39-м километре трассы Фото:

По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате аварии на трассе Пермь — Екатеринбург травмы получил водитель «Газели». Очевидцы происшествия сообщали о многокилометровой пробке на участке дороги.

«Согласно предварительным данным, водитель Chevrolet Cruze выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с „Газелью“. В результате аварии пострадал водитель отечественной машины», — пояснили полицейские изданию perm.aif.ru.

На сервисе «Яндекс Карты» вечером 22 июня появилась информация сразу о двух дорожных происшествиях в районе поселка Ергач. Затор на участке трассы растянулся на 8,5 километра. По словам очевидцев, проезд был осложнен в обе стороны.

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По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате аварии на трассе Пермь — Екатеринбург травмы получил водитель «Газели». Очевидцы происшествия сообщали о многокилометровой пробке на участке дороги. «Согласно предварительным данным, водитель Chevrolet Cruze выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с „Газелью“. В результате аварии пострадал водитель отечественной машины», — пояснили полицейские изданию perm.aif.ru. На сервисе «Яндекс Карты» вечером 22 июня появилась информация сразу о двух дорожных происшествиях в районе поселка Ергач. Затор на участке трассы растянулся на 8,5 километра. По словам очевидцев, проезд был осложнен в обе стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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