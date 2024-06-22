В МВД раскрыли подробности жесткой аварии на трассе Пермь — Екатеринбург

По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате аварии на трассе Пермь — Екатеринбург травмы получил водитель «Газели». Очевидцы происшествия сообщали о многокилометровой пробке на участке дороги.
«Согласно предварительным данным, водитель Chevrolet Cruze выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с „Газелью“. В результате аварии пострадал водитель отечественной машины», — пояснили полицейские изданию perm.aif.ru.
На сервисе «Яндекс Карты» вечером 22 июня появилась информация сразу о двух дорожных происшествиях в районе поселка Ергач. Затор на участке трассы растянулся на 8,5 километра. По словам очевидцев, проезд был осложнен в обе стороны.
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