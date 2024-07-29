Полпред Якушев заявил о снижении уровня воды в подтопленной Челябинской области

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев 29 июля заявил об уходе воды из части населенных пунктов в Челябинской области. По словам Якушева, наметилась положительная динамика.
«Вода постепенно уходит из ряда подтопленных районов Челябинской области, но расслабляться нельзя. Впереди большая работа по ликвидации последствий стихии, оказанию помощи жителям, принятию превентивных мер, направленных на предотвращение повторений подобных ситуаций», — приводит слова Якушева пресс-служба полпредства.
По поручению президента РФ Владимира Путина Якушев приехал 27 июля в Карабаш, где прорвало близ поселка Киолима дамбу. Якушев вместе с губернатором Алексеем Текслером побывали в пострадавшем поселке, в пункте временного размещения, где находятся жители Киолима, пострадавшего от наводнения. Полпред и губернатор провели заседание оперштаба.
Киолим не единственный населенный пункт в Челябинской области, пострадавший от наводнения. Из-за обильных ливней в регионе переполнились водоемы. В ряде территорий введен режим ЧС.
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