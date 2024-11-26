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00:53
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане
00:49
Reuters: Трамп готовится к переговорам с лидером КНДР
00:47
В Екатеринбурге умер шоумен, помогавший губернаторам брать власть
НАТО хочет передать Украине ракеты Tomahawk: чем опасно это оружие
00:47
В посольстве РФ предупредили о последствиях санкций Британии
00:41
В Генштабе Беларуси назвали «Орешник» защитным зонтиком для страны
00:30
«Дефицита масла нет»: в Свердловской области остановился рост цен на молочку
Сырский пригрозил России новым контрнаступлением: главное об СВО на 26 ноября
00:24
Умер Джим Абрахамс, снявший «Голый пистолет» и «Аэроплан»
00:23
Командир морпехов рассказал о попытке ВСУ уничтожить британского наемника
00:17
Экс-глава депздрава ХМАО рассказал о полете на Ямал для вступления в новую должность
Медведев уехал из Нижнего Тагила с подарком
00:03
Нетаньяху представит министрам план прекращения огня в Ливане
00:02
Пентагон официально подтвердил разрешение Киева на удары ATACMS вглубь РФ
00:00
Чем известны в Кургане сестры Камшиловы, задержанные полицейскими
Минобороны провело ротацию: кто будет командовать войсками и зачем нужны перестановки
26 ноября 2024
23:56
Челябинский «Трактор» одолел минских динамовцев
23:44
Певица Лолита рассказала, что требовали от нее челябинские поклонники. Видео
23:43
Mash Batash: силы ПВО отражают атаку БПЛА в башкирском Салавате
ВСУ дважды атаковали Новую Каховку: что сейчас происходит в населенном пункте. Фото
23:35
Блинкен: США сделают все, чтобы успеть усилить Украину до прихода Трампа
23:29
На границе ХМАО и ЯНАО перекрыта трасса
23:18
ВСУ атаковали Васильевку и Каменку-Днепровскую в Запорожской области
«Все звезды, а я — легенда»: известному сердцееду пожилых россиянок Прохору Шаляпину 41 год
23:12
В ЯНАО спасатели тушат горящую двухэтажную баню. Фото
23:04
Блинкен сделал важное заявление о российских активах
22:52
Страны G7 хотят ввести новые санкции против России
Путин разрешил спор Цыбульского и Чибиса за лидерство в Арктике
22:41
«Пятерочка» отказалась делать супермакет в челябинском ДК
22:35
Бастрыкин запустил облавы на уличных торговцев в Екатеринбурге
22:35
Как отучить кошку драть когти: простые и эффективные методы
Британского дипломата выдворяют из России: что известно о ситуации
22:27
Депутат рассказал, почему падает рубль
22:25
«Мягко скажем, стресс»: Якушев поделился, как прошло повышение с должности полпреда УрФО
22:14
Якушев рассказал, как изменился Донбасс после возвращения на Родину
Братья-олигархи отнимут мандаты у «Единой России»
21:56
Якушев рассказал о роли Донбасса для России
1
21:52
Как принимать антибиотики, чтобы не навредить здоровью: советы от эксперта
21:45
Покидая Урал, Якушев дал Жоге обещание
Передача Киеву ядерного оружия, повторный удар «Орешником»: что Песков сказал 26 ноября
21:39
Средний депозит российского пенсионера перевалил за полмиллиона рублей
2
21:35
В Молдавии испугались, что останутся без российского газа
1
21:24
Свердловские власти вручили активной молодежи награды от Путина. Фото
Десятки дронов сбили над Ростовской областью: карта СВО на 26 ноября
21:22
Британским политикам, военным и журналистам запретят въезд в Россию
1
21:20
В Тюмени посчитали, сколько стоит новогодний бутерброд для бедных. Инфографика
1
21:19
Восстановление квартир в ДНР, департамент без директора и массовая отмена рейсов: события дня в ЯНАО
Испытания «Орешника» поразили весь мир: какие еще у России есть уникальные ракеты. Видео
21:19
«Кинопоиск» обвинили в пропаганде ЛГБТ*
21:17
Выборы декана журфака УрФУ сорвались в последний момент
21:06
В Миассе 33-летний водитель Daewoo погиб в лобовом столкновении на темной дороге
Несуществующий «Орешник» и карканье Зеленского: неделя ироничных ответов Марии Захаровой
21:05
Сырский пригрозил России новым контрнаступлением
1
20:59
Громкое задержание в Кургане, облдума запретила пропаганду абортов, новый замглавы СУСК: главное за 26 ноября
2
20:56
МИД прокомментировало ситуацию с британским послом, лишенным аккредитации
1
Что происходит в Грузии на сегодняшний день: протесты, обновление правительства
20:51
В Перми появится памятник, связывающий Молотов и Ленинград. Фото
1
20:48
Пермячка засудила продавца на Ozon за цвет постельного белья
20:45
Фестиваль пельменей, новогодние спектакли и K-pop квиз: куда сходить в Челябинске в декабре. Афиша
В Тюмени искусственный интеллект начнет преподавать в вузах
20:40
Топ-5 самых высокооплачиваемых рабочих профессий на Ямале
20:35
Тюменские футболисты вылетели из Кубка России в двух шагах от финала
20:30
Полезные салаты для праздничного стола: лучшие рецепты на Новый год 2025
8
Коллекторы рассказали, кому спишут долги по кредитам
20:26
Минобороны провело ротацию командующих группировками войск
20:26
СК закончил расследование дела против экс-замминистра МЧС
20:23
Генералу Лапину поставили новую задачу на СВО
«Летать больше не на чем»: откажется ли Россия от «Суперджета» после череды ЧП
20:20
Власти Сургута встревожены снижением возраста террористов и экстремистов
1
20:19
Полпред Жога объяснил тягу к общению с народом. Видео
20:18
Врачи ХМАО впервые провели уникальную операцию на сосудах
Украина ударила восемью баллистическими ракетами по РФ: главное об СВО 25 ноября
20:15
Из украинских вузов массово отчисляют студентов-уклонистов
20:15
НАТО просит обеспечить Украину ракетами посерьезнее ATACMS
3
20:12
Игрок пермского ХК «Молот» Гуськов восстановился и вернулся к тренировкам
20:11
Россия не смогла вернуть свое место в Исполсовете ОЗХО
20:08
Эксперт посоветовала проверять натуральность икры кипячением
1
20:03
В России нашли способ удержать цены на товары и услуги, несмотря на рост доллара
3
20:03
Курганский депутат предложил лишить спикера думы зарплаты и сотрудников. Видео
20:00
МЧС ЯНАО предупредило жителей округа о неблагоприятных погодных условиях
19:56
Магнитогорец живет с четвертой стадией онкологии семь лет и работает тренером
2
19:56
Махонин: в Пермском крае введут новые льготы для семей
1
19:47
Миронов рассказал, как бороться с инфляцией
1
19:45
СК РФ: ВСУ обстреляли Новую Каховку кассетным боеприпасом
2
19:42
Пермяк, устроивший смертельное ДТП с тремя жертвами, вышел по УДО
19:42
Тюмень станет площадкой для обсуждения вопросов нацбезопасности
19:40
Губернатор Махонин рассказал, когда построят путепровод на Карпинского в Перми
19:38
Мобилизованный челябинский сержант не вернулся на службу в ДНР и получил срок
19:35
В Свердловской области нашли месторождение с тоннами изумрудов
1
19:30
Курганские силовики брали штурмом жилье сестер Камшиловых. Инсайд
4
19:27
Район Салехарда отключат от электричества
19:26
Махонин извинился перед жителями за коммунальные ЧП
19:24
Куйвашев запустил подготовку к юбилею «титановой столицы», которую взял под личный контроль. Фото
19:23
Депутаты ХМАО предложат Минтруду добавить декрет в северный стаж
1
19:18
Путин опоздал на встречу с Меркель из-за пива
4
19:18
Жителей ЯНАО будут квалифицированно лечить от онкологии в Новом Уренгое
19:16
Главный эсер ХМАО Сердюк терпит фиаско в попытке пропиариться на популистской теме
19:14
Пьяный пермяк ударил соседа ножом в сердце
19:04
Полпреда Жогу привезли к поставщику гаубиц для СВО. Фото
18:58
На месте подрыва «Северных потоков» найден тротил
1
18:51
В Челябинске умерла легендарная балерина Галина Борейко. Фото
18:46
Глава МЧС проверил, как спасатели ХМАО ликвидируют аварии на нефтяных месторождениях
18:45
Бастрыкин поручил разобраться с жалобами курганцев на разваливающийся жилой дом
18:44
В Екатеринбурге стартовали продажи квартир в ЖК с уральским колоритом
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18:44
Певица Лолита восхитилась Челябинском перед концертом. Видео
18:42
Появились фотографии обломков ракет, которыми ВСУ бомбили Курскую область
18:42
В Госдуму повторно внесли законопроект о разводах
4
18:41
В Сургуте запустят сирену на ГРЭС
18:38
День морской пехоты: что известно о самой элитной армии России
1
18:35
Ушаков назвал главную задачу России в ОДКБ
18:33
Достойная оплата и гибкий график: где курганские пенсионеры могут заработать до 118 000 рублей
2
18:32
Женщина-авиамеханик из Сургута стала участницей телешоу с Костомаровым. Фото
18:30
Якушев проконтролировал поддержку бойцов СВО и их семей в приграничье. Фото
18:30
В Кремле рассказали о дальнейшем общении Путина и Шольца
18:30
Помощник президента рассказал о сотрудничестве с Талибаном*
18:30
Помощник президента рассказал, зачем Путин поедет в Казахстан
18:29
В Челябинске на бывшей территории «Конар» построили высотку по проекту о КРТ. Фото
18:28
В России предложили жесткие правила въезда и проживания мигрантов
3
18:27
В Минобороны пообещали отомстить ВСУ за атаки в Курской области
1
18:22
По указанию Бастрыкина дело о бродячих собаках в ЯНАО рассмотрят повторно
18:21
На тюменской стройке рабочий упал с пятого этажа
18:21
Суд вынес решение по конфликту вокруг стройки второго «Екатеринбург-Сити»
18:19
Что вышло из сериала «Дюна: Пророчество»: сюжет и актеры
18:18
В ХМАО руководство вступилось за кондуктора автобуса, посоветовавшей пассажирке сдать ребенка в детдом
2
18:16
ВСУ атаковали Курск американскими ракетами АТACMS
2
18:13
В Березниках на слесаря химпредприятия упали ворота
18:12
В ХМАО продажи сливочного масла упали почти вполовину
18:12
В МВД не досчитались полицейских
1
18:09
В Перми закрывается азиатский гастробар, попавший в список лучших в стране
18:08
Екатеринбург накрыл смог, который продержится до конца месяца
18:08
Стало известно, когда выйдет 8 сезон «Невского»
1
18:07
Тюменские коммунисты переругались из-за предстоящих выборов председателя обкома
18:05
Медики в ЯНАО своими силами строят дорогу к выданным им в лесу землям. Видео
1
18:03
Бюджет города в ЯНАО получит почти 100 млн рублей
18:01
Источник раскрыл подробности секс-скандала в который попал офицер Росгвардии из ЯНАО
17:56
Спустя два месяца в Челябинске открыли движение трамваев на ЧТЗ
1
17:56
Целый город под Екатеринбургом остался без врачей, приехала проверка
17:54
Ямальский ревнивец забил собутыльника и подругу лопатой
1
17:51
В Кургане всплеск популярности рыбалки: озера, где фиксируется лучший улов
17:51
Экс-глава МИДа Австрии Кнайсль будет учить рязанских студентов
1
17:48
Россиянам рассказали, как повысить шансы на успешное трудоустройство
17:48
Тысячи ямальских консервов, лекарства, запчасти: салехардцы отправили гуманитарный груз на СВО. Фото
17:47
Найден черный ящик разбившегося в Вильнюсе самолета DHL
17:41
Свердловские депутаты дали ход закону об увеличении выплат детям-сиротам
17:39
В ХМАО мать двоих детей убила ухажера, пытавшегося ее задушить
4
17:36
Водитель грузовика получил срок за ДТП с погибшим ребенком на курганской трассе
17:36
«Покажет его с нехорошей стороны»: Клава Кока раскрыла новые подробности расставания с Повериным
1
17:35
Курганцы нашли озеро с крупными ротанами. Фото
17:31
Екатеринбуржца, перерезавшего горло девушке на Эльмаше, отправили в СИЗО. Фото
17:30
Родственники больных ямальцев подняли тревогу из-за закрытия отделения больницы
17:28
У певицы из ХМАО, пародировавшую Ани Лорак, появился шанс вернуться в проект ТНТ. Видео
17:28
Экс-председателя крупнейшего банка мира будут казнить
2
17:24
«Вайб» обошел «скуфа» и «прилет» в гонке за слово года
1
17:22
После отмены популярных рейсов из ЯНАО резко подорожают авиабилеты. Скрин
17:19
В ХМАО приставы отобрали подростков у матери, которая не смотрела за детьми
17:17
Сотрудника британского посольства выгоняют из России
17:14
В Британии скончался самый старый житель планеты
17:11
В суде подчиненный вступился за экс-главу управления миграции УМВД ХМАО, обвиняемую в коррупции
17:09
«Рожаем по указу президента»: многодетная мать — о реакции общества на количество детей
8
17:05
Минфин увеличит лимит по семейной ипотеке
17:04
Художники сделали пермские трамваи опасными
1
17:03
Экс-замгубернатора Клепов выиграл суд за коттедж у мэрии Челябинска
1
17:02
В Тюмени начнет работу крупный федеральный маркетплейс
17:01
Пермякам предлагают купить новогодние игрушки от заключенных. Фото
1
17:01
ВСУ атаковали автобус в Новой Каховке, есть погибшие
17:01
Бастрыкину доложат о пьяном ДТП, в котором пострадало пять челябинцев
17:01
На Ямале выбрали лучших управленцев в муниципалитетах и дали им миллионы рублей
17:00
Убийцу девушки на Эльмаше спрятали от СМИ. Фото, видео
16:59
Superjet из Красноярска в Челябинск вернули на стоянку перед вылетом
1
16:59
Появилось видео, как трамвай слетел с рельсов и чуть не перевернулся на Уралмаше
16:54
Аналитики определили вакансии в ХМАО с самой жесткой конкуренцией
16:53
В тагильском экодоме прошел уникальный тренинг для журналистов
3
16:52
Выпускница тюменского медунивера Курочкина приехала работать в больницу Кургана. Фото
9
16:52
Риелторы назвали самые продаваемые квартиры в ХМАО
16:52
В Тюменской области растет уровень экономической преступности
16:52
Арестован челябинец, сбивший в пьяном виде толпу людей. Фото, видео
16:51
В ХМАО раскрыли сроки начала строительства логистического центра Wildberries
16:50
Майнеров заставят платить налоги
16:44
Российским туристам рассказали, как вести себя в Грузии
1
16:42
В Челябинске территория ТРК превратилась в стихийную парковку фур. Фото
2
16:40
Моор рассказал, сколько школьников будет в Тюмени через пять лет
16:40
Депутаты Приуральского района презентовали детали «Большого Приуралья»
16:39
В Пермском крае откладываются выборы главы Очерского округа
16:37
Пермяков зовут работать с заказами на маркетплейс за 220 тысяч рублей
16:33
Россиян пугают отменой пятибалльной системы в школах
16:33
Почти миллион мигрантов покинули Россию
43
16:28
Студенты колледжа в Екатеринбурге пробираются на пары по самодельному мосту из-за потопа. Видео
16:27
Госдума ужесточила наказание за утечку персональных данных
1
16:27
В преддверии Нового года челябинцы массово арендуют ведущих и бронируют рестораны
16:26
Мэрия Сургута разбирается в скандале с буллингом в школе
16:25
Названа категория военных, которая получит жилье вне очереди
16:20
Энергетики в ЯНАО ввели режим повышенной готовности и подготовили резервное электроснабжение
16:19
В Госдуме придумали, как бороться с детской наркоманией
2
16:18
В Китае прошли мастер-классы по русскому языку от уральских ученых
16:17
Жители Тобольска пьют, бьют жен и устраивают дебоши
1
16:16
Прокуратура назвала тюменские школы переполненными и слабо защищенными
16:15
В Пласте 16-летняя мать заморозила новорожденного ребенка
1
16:11
С улиц Перми пропал самый длинный российский трамвай
1
16:10
В Кургане распродают красную икру по невероятным ценам
3
16:08
Екатеринбуржцы бросились скупать валюту на фоне ее рекордного удорожания. Фото
16:07
В ЯНАО съехались студенты и преподаватели топовых нефтегазовых вузов России
16:03
Курганцы смогут оплачивать вывоз мусора по единой квитанции за коммуналку
4
16:01
Интернет-заметки человека с головой слона опубликовал пермский журнал «Вещь»
1
16:00
«Подал свыше 80 жалоб на Wildberries»: челябинец завалил исками интернет-магазин
3
15:57
Тюменку, перепевшую «Арабскую ночь» ради сдачи квартиры, позвали в риелторы
15:53
В Нязепетровске эвакуировали четыре школы
15:51
Биткоин предрекли небывалый рост: главные новости России и мира в подкасте URA.RU
1
15:50
Тюменские дачники остались без электричества
15:45
Что известно о задержании дочерей курганского депутата Камшилова. Инсайд
4
15:44
Названа причина возгорания пассажирского самолета в Анталье
2
15:41
Пилот показал, как выглядит Тюмень с высоты. Видео
15:39
Новый тренд: ямальцы избавляются от кредитных долгов через МФЦ. Инфографика
15:37
Тюменка перепела песню из «Аладдина», чтобы сдать квартиру. Видео
15:36
Силовики закроют движение по центру Екатеринбурга
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15:32
Дело экс-директора нацпарка «Таганай» Яковлева ушло в суд
15:30
Летчики Utair переполошили аэродром Нового Уренгоя сообщением о пожаре
15:30
В Питере задержали главного полицейского Центрального района
2
15:28
Какие цвета выбрать для елки в 2025 году, чтобы привлечь счастье
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15:25
Москва установила Кургану рост предельных тарифов ЖКХ
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15:24
Нарышкин озвучил, на что Россия готова пойти ради мира
3
15:23
В Перми владелица пекарни «Цех» и итальянской столовой раскрыла подробности о новом заведении
15:21
Пьяная мать бросила двух младенцев в переноске, один из них был мертв
5
15:17
Пьяный челябинец, сбивший толпу людей, ехал на дачу. Фото, видео
1
15:16
В крупном свердловском городе поднимут цены на проезд
2
15:16
В ХМАО пересмотрят налоговые льготы для бизнеса
15:14
Использование игрушечного пистолета будет расцениваться как хулиганство
15:13
Гастроли звезд шоу «Однажды в России» в ХМАО перенесли на 2025 год
15:13
В ЯНАО родилась девочка весом почти пять килограммов
15:11
Водители-дальнобойщики в Челябинске зарабатывают больше 200 тысяч рублей. Скрин
15:10
Сенатор Муратов предложил вернуть Тимуровские отряды
6
15:10
Спикер пермской гордумы провел неожиданную акцию на дороге. Видео
2
15:01
Какие лекарства пропали за последний год в Тюмени. Список
15:01
Дополнительные поезда запустят в новогодние праздники из Челябинска
14:55
У группировки «Юг» появился новый командующий
2
14:53
У жителя ЯНАО внезапно разорвался пищевод
14:53
Бывший главный свердловский дорожник сбежал от суда, уехав на СВО
2
14:50
Пермские власти рассказали в Москве о системе с ИИ, которая предупреждает о беспилотниках
14:50
Курганцам запретили забирать машины со штрафстоянок без полиса ОСАГО
2
14:46
Альфа-Банк наказали за недостоверную рекламу в Перми
14:46
В ДНР создателя «Грузинского легиона»* приговорили к 23 годам колонии
14:45
Правительство РФ призвало доработать законопроект о семьях мигрантов
3
14:44
Как правильно держать Рождественский пост: памятка для верующих
14:36
Власти Челябинска не смогли продать с торгов недостроенную АЗС. Фото
14:35
У ямальцев «холод по спине» от нового закона о малых деревнях
14:28
Тюменские работодатели повально ищут психологов
14:27
Биатлониста Устюгова лишили двух медалей 2010 года за допинг
5
14:27
На Ямале массово задерживают и отменяют авиарейсы. Скрин
14:25
Запущен слух про отставку мэра Нижнего Тагила, след ведет к скандальной пиарщице и иноагенту
1
14:25
Пермяк рассказал, как ему удалось выиграть 3 млн рублей в лотерею
14:23
Уголовный скандал вокруг сестер Камшиловых: в Кургане изъяты десятки автомобилей
8
14:21
Песков ответил на вопрос URA.RU об исключении «Талибана»* из черного списка
1
14:21
В Челябинске полностью откроют движение на путепроводе по дороге в аэропорт
14:21
Челябинцев на фестивале удивят гонкой дронов и фиджитал-спортом. Афиша
14:20
Песков заявил, что «Северный поток -2» не нуждается в восстановлении
7
14:20
Песков обратился к западным лидерам, которые боятся ядерной эскалации после удара «Орешника»
14:20
Песков предупредил США, которые думают над возвращением Украине ядерного оружия
14:20
Песков ответил, достаточно ли России только одного запуска «Орешника»
14:18
ВС РФ взяли под контроль Копанки в Харьковской области
14:15
Во дворе многоэтажки в Екатеринбурге обнаружили труп. Фото
14:12
В МЧС предупредили пермяков о сильном гололеде
14:12
В Госдуме комитет по здоровью возглавит либерал-демократ Леонов. Инсайд
14:03
Британского наемника заключили под стражу в Курской области
2
14:02
«Иначе сбудется»: Силуанов призвал не думать о высокой ключевой ставке
5
14:00
Фестиваль пермского кино «5.6» собрал более 40 фильмов
13:58
Подростка из банды, которая кошмарит район Екатеринбурга, отправили за решетку
1
13:57
Депутаты Екатеринбурга просят Куйвашева возродить важную программу
5
13:57
В Тюмени определили новый район для строительство крупного ЖК и ресторана
13:55
Челябинский клуб «Трактор» вышел на рынок батареек
1
13:54
До плюс шести градусов потеплеет в Челябинской области 27 ноября
13:51
Екатеринбуржцы бросились нанимать ведущих на новогодние корпоративы: сколько они стоят
13:47
В Перми растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
13:45
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Чем известен новый замруководителя курганского СУ СК Щемелев
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Для части россиян страховая пенсия станет доступнее
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Тюменка отбивается от нападок поклонников «групп смерти». Фото
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Губернатор ЯНАО подготовился к участию в заседании с президентом РФ
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Новым замруководителя курганского СУ СК стал силовик из Свердловской области. Фото
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Бомбардирская гонка и суперматчи: к чему готовиться фанатам 5-го тура Лиги чемпионов
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В Челябинске дома обманутых дольщиков в ЖК «Бриз» достроят к концу 2024 года. Фото
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