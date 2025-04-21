Полиция Петербурга провела рейд на Крестовском острове, где планировалась массовая встреча стритрейсеров. Любители уличных гонок собирались провести ночь у «Газпром Арены», устраивая дрифт и демонстрируя мощность своих автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Госавтоинспекция Петербурга получила информацию о грядущей встрече любителей уличных гонок, планировавших провести ночь у „Газпром Арены“ под аккомпанемент ревущих моторов и визг покрышек. Особо разгуляться дрифтерам не удалось: их вечеринка, так и не достигшая апогея, была сорвана прибывшими экипажами дорожной полиции», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале.
В ходе операции полицейские осмотрели более 50 транспортных средств. Особое внимание уделялось проверке номерных агрегатов — инспекторы искали признаки их изменения или подделки. В результате четыре автомобиля были отправлены на спецстоянку из-за подозрений в изменении идентификационных номеров. Если экспертиза подтвердит факт подделки или уничтожения идентификационных номеров, владельцам этих автомобилей может грозить уголовная ответственность.
В числе задержанных оказался и тюнингованный Mercedes. Его водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Теперь ему грозит не только штраф, но и лишение водительских прав. Сотрудники ГИБДД также уделили внимание автомобилям с измененной выхлопной системой и другими нарушениями технических требований. На владельцев таких транспортных средств были составлены административные протоколы. Им напомнили, что, в случае невыполнения требований полиции о приведении автомобиля в соответствие с нормами, транспортное средство может быть снято с регистрации.
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