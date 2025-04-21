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Петербургская полиция сорвала вечер стритрейсеров на Крестовском острове. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД сорвали вечеринку стритрейсеров (фото из архива)
Сотрудники ГИБДД сорвали вечеринку стритрейсеров (фото из архива) Фото:

Полиция Петербурга провела рейд на Крестовском острове, где планировалась массовая встреча стритрейсеров. Любители уличных гонок собирались провести ночь у «Газпром Арены», устраивая дрифт и демонстрируя мощность своих автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Госавтоинспекция Петербурга получила информацию о грядущей встрече любителей уличных гонок, планировавших провести ночь у „Газпром Арены“ под аккомпанемент ревущих моторов и визг покрышек. Особо разгуляться дрифтерам не удалось: их вечеринка, так и не достигшая апогея, была сорвана прибывшими экипажами дорожной полиции», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале.

В ходе операции полицейские осмотрели более 50 транспортных средств. Особое внимание уделялось проверке номерных агрегатов — инспекторы искали признаки их изменения или подделки. В результате четыре автомобиля были отправлены на спецстоянку из-за подозрений в изменении идентификационных номеров. Если экспертиза подтвердит факт подделки или уничтожения идентификационных номеров, владельцам этих автомобилей может грозить уголовная ответственность.

В числе задержанных оказался и тюнингованный Mercedes. Его водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Теперь ему грозит не только штраф, но и лишение водительских прав. Сотрудники ГИБДД также уделили внимание автомобилям с измененной выхлопной системой и другими нарушениями технических требований. На владельцев таких транспортных средств были составлены административные протоколы. Им напомнили, что, в случае невыполнения требований полиции о приведении автомобиля в соответствие с нормами, транспортное средство может быть снято с регистрации.

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Полиция Петербурга провела рейд на Крестовском острове, где планировалась массовая встреча стритрейсеров. Любители уличных гонок собирались провести ночь у «Газпром Арены», устраивая дрифт и демонстрируя мощность своих автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. «Госавтоинспекция Петербурга получила информацию о грядущей встрече любителей уличных гонок, планировавших провести ночь у „Газпром Арены“ под аккомпанемент ревущих моторов и визг покрышек. Особо разгуляться дрифтерам не удалось: их вечеринка, так и не достигшая апогея, была сорвана прибывшими экипажами дорожной полиции», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. В ходе операции полицейские осмотрели более 50 транспортных средств. Особое внимание уделялось проверке номерных агрегатов — инспекторы искали признаки их изменения или подделки. В результате четыре автомобиля были отправлены на спецстоянку из-за подозрений в изменении идентификационных номеров. Если экспертиза подтвердит факт подделки или уничтожения идентификационных номеров, владельцам этих автомобилей может грозить уголовная ответственность. В числе задержанных оказался и тюнингованный Mercedes. Его водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Теперь ему грозит не только штраф, но и лишение водительских прав. Сотрудники ГИБДД также уделили внимание автомобилям с измененной выхлопной системой и другими нарушениями технических требований. На владельцев таких транспортных средств были составлены административные протоколы. Им напомнили, что, в случае невыполнения требований полиции о приведении автомобиля в соответствие с нормами, транспортное средство может быть снято с регистрации.
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