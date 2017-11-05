«Авиакомпании пролоббировали новые порядки. Будут скандалы пассажиров»

16:04 05 ноября 2017 1

С 5 ноября в России поменялись правила провоза багажа и ручной клади в самолетах Фото: depositphotos.com © URA.RU

В воскресенье, 5 ноября, вступают в силу новые правила перевозки багажа и ручной клади в самолетах. Как это поменяет жизнь пассажиров, что будет с ценами на билеты, к чему готовиться и чего опасаться — разбиралось «URA.RU».

Какую ручную кладь можно брать в самолет?

Согласно новому приказу Минтранса РФ, 5 килограмм — это минимальный вес ручной клади, которую авиакомпании обязаны разрешать пассажирам бесплатно брать с собой в самолет. До этого момента вес ручной клади не был прописан в каких-либо правилах, все регулировалось исключительно авиакомпаниями.

Однако, если разобраться, то можно прийти к выводу, что нормы меньше 5 кг на сегодняшний день нет ни у одного отечественного перевозчика. При этом приказ не запрещает авиакомпаниям оставлять более щедрые нормативы.

Что можно взять на борт вдобавок к ручной клади бесплатно?

Никто не может запретить вам пронести ручную кладь меньше 5 килограмм Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Поменялся и перечень вещей, которые пассажир вправе взять на борт бесплатно — плюсом к установленной норме ручной клади. В нем остались: дамские сумочки, портфели, детское питание и детские коляски, букет цветов. Можно захватить и верхнюю одежду, хотя этот вопрос первоначально вызвал жаркую дискуссию. Также в списке оказались костыли, ходунки, трости, складные кресла-коляски, если они помещаются под сиденьем или на полке над ним. Разрешено брать также лекарственные препараты и товары, купленные в магазинах Duty Free.

Что нельзя взять бесплатно сверх нормы?

С 5 ноября мобильные телефоны, фотоаппараты, ноутбуки и другие гаджеты, а также зонты и книги убрали из списка вещей, которые можно взять в салон бесплатно сверх установленной нормы ручной клади. Конечно, мобильник можно легко положить в карман, но вот ноутбук в карман не спрячешь. Да и в багаж ценную технику тоже не сдашь. Это означает, что людям, которые везут с собой сразу много техники, вероятно, придется выбирать те авиакомпании, где минимальная норма ручной клади больше 5 кг.

Сколько алкоголя из duty free можно провозить с собой?

Правила провоза алкоголя в багаже самолета в 2017 году принципиально не изменились — нормы зависят от того, куда летишь. Так, слабый алкоголь (с содержанием спирта до 24%) можно брать с собой на борт в неограниченном количестве. Однако предельная норма крепких напитков (свыше 24%) на одного гражданина составляет 5 литров.

Эксперты напоминают, что в случае вылета за границу действуют нормы, соответствующие законодательству той страны, где должен приземлиться самолет.

Кто и где будет взвешивать ручную кладь?

Согласно новым правилам, взвешивать ручную кладь авиакомпании смогут теперь не только у стойки регистрации, но и при посадке на рейс. Эксперты говорят, что сделать это довольно просто: сегодня в большинстве аэропортов установлены специальные рамки, контролирующие размер вещей. Если проходит по размеру — можно смело брать на борт, если же нет — придется сдавать в багаж. Сейчас обсуждается идея установки весов у выходов на посадку.

Какие тарифы появятся у авиакомпаний?

Отныне авиакомпании будут применять три вида тарифов на перелеты. Первый — невозвратный, без багажа, который станет наиболее дешевым вариантом. Второй — невозвратный с включенным в стоимость багажом. Третий — возвратный, всегда с багажом. Однако, предупреждают специалисты, далеко не факт, что все авиакомпании будут предлагать все эти тарифы. Например, у «Аэрофлота» во все билеты, в том числе, и невозвратные, входят и 10 кг ручной клади, и 23 кг багажа.

Кому на руку такие изменения?

Эксперты утверждают, что введение таких поправок с 2012 года лоббирует «Аэрофлот», которому они очевидно необходимы для развития лоукостера «Победа». По данным «Аэрофлота», около 40% пассажиров «Победы» летают без багажа, именно поэтому отмена нормы позволит снизить базовую стоимость билетов.

Считается, что нововведение лоббировал «Аэрофлот» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ранее пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова заявляла «URA.RU», что сегодня подавляющее большинство билетов авиакомпании — невозвратные. «Конечно, мы выступали за принятие этого закона, он работает в интересах лоукостеров и позволяет людям, летающим без багажа, не переплачивать за услугу, которой они не пользуются», — пояснила Селиванова. По мнению министра транспорта России Максима Соколова, ноу-хау позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%.

Стоит отметить, что в западных странах и Европе сегодня можно наблюдать обратный процесс: авиакомпании уходят от чересчур жестких правил провоза багажа. Например, многие перевозчики пропускают в ручную кладь даже небольшие чемоданы. В России же их заставляют сдавать в багаж. Очевидно, что жесткие ограничения придутся не по душе большому числу россиян.

Авиаэксперт Дмитрий Адамидов пояснил «URA.RU», что изменения правил перевозки, в первую очередь, выгодны авиакомпаниям, а не пассажирам: «Это дает компаниям большую свободу, они могут варьировать собственную тарифную политику, повышая, например, стоимость билетов», — сказал Адамидов.

По его мнению, в ближайшие полгода россияне будут адаптироваться к нововведениям: «Вероятно, без скандалов не обойдется».