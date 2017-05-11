Макрон и Ле Пен научат российских политиков бороться с популистами

02:01 11 мая 2017 0

То что удалось Трапу в США, не удалось Ле Пен во Франции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выборы во Франции стали объектом изучения для российских политических аналитиков. По итогам кампании коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» прописал универсальную формулу победы над кандидатами-популистами и представил ее в докладе «Технологические уроки выборов президента Франции для России». Эксперты утверждают, что французам удалось искусственным путем противостоять волне популизма, которая захватила Европу и стала угрозой для правящих элит.

«В отличие от случайного прохождения во второй тур выборов президента Австрии в 2016 году кандидата-эколога, на которого вынужден был сделать ставку истеблишмент, проект „Макрон“ был результатом целенаправленной политической инженерии. Перехват технологий и повестки популистов кандидатом от элиты теперь неизбежно будет использоваться и в других странах», — говорится в докладе.

Чтобы «победить как Макрон» популиста «как Марин Ле Пен», нужно придерживаться четкого плана.

Политолог Евгений Минченко указал российским политикам, на что стоит обратить внимание, борясь с популистами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для начала, перехватить антиистеблишментную повестку, заданную противником. После — копировать и «отзеркаливать» методы ведения кампании: отказаться от идеологии, использовать соцсети и вести низовую активность. Одновременно с этим следует отслеживать, чтобы оппозиция не объединилась, и, по возможности, способствовать ее дроблению на мелкие группы. Кроме того, кандидату лучше быть «новым лицом» и иметь профессиональные навыки лидера.

Формула победы приведет к успеху, только если соблюдать три условия, продолжают эксперты «Минченко Консалтинг»: консенсус большей части элиты, балансировка ресурсов оппонентов и качество базового материала, то есть готовность нового лидера работать над собой и быть гибким.

У каждого из французских кандидатов есть чему поучиться российским политикам, считают аналитики.

На кампанию Жана-Люка Меланшона нужно обратить внимание кандидатам с небольшими бюджетами: политику удалось грамотно использовать технологии, Интернет и соцсети.

Напомним, 5 февраля он выступил на двух митингах при помощи голограммы. Тогда Меланшон одновременно объявил своим сторонникам в Лионе и в Париже, что намерен идти на президентские выборы.

«В сфере использования на выборах Big Data, учитывая близость российского и французского законодательства о защите персональных данных, продуктивным будет использование опыта кампании Эммануэля Макрона с территориальным сегментированием электората», — продолжают авторы доклада.

Речь идет о том, что штаб Макрона разбил Францию на 60 000 ареалов по 1000 человек в каждом. На эти зоны наложили информацию по явке, идеологическим предпочтениям, социально-экономические и демографические данные, результаты соцопросов. По этой «интерактивной карте» определялись приоритеты в агитации, график работы и положение пикетов, частота встреч с кандидатом.

Нашим политикам также следует учесть опыт реагирования на репутационные атаки.

Отрицательный пример — экс-премьер Франции Франсуа Фийон. В ходе кампании выяснилось, что члены его семьи годами получали зарплату, хотя работали в правительстве только на бумаге. Также Фийона уличили в получении дорогостоящих подарков от бизнесмена. Политик потерял в рейтингах из-за неудачной реакции, считают аналитики: сначала пытался отмолчаться, потом отказался комментировать выпады, указывая на политическую составляющую атаки. После подал заявление в прокуратуру против СМИ, ставшего источником его разоблачений, и отказался извиняться, когда информация подтвердилась.

«Ригидная и агрессивная позиция Фийона (очень похожая на типовое поведение российских чиновников в аналогичных ситуациях) привела к обвалу его рейтинга. А проактивность Макрона, понимание своих потенциально слабых мест и заблаговременная их защита привели к высокой устойчивости его репутации», — резюмируют авторы доклада.

Участница второго тура выборов, глава «Национального фронта» Марин Ле Пен также попала под критику российских экспертов. По их мнению, она не показала свой профессиональный рост во время дебатов с Макроном во втором туре. Он же, в свою очередь, значительно улучшил свое ораторское мастерство со времени первых дебатов.

«Требования к профессиональному уровню политиков в условиях новой информационной реальности резко возрастают. Политики, как профессиональные спортсмены, должны постоянно быть в форме, тренировать свои коммуникативные навыки», — заключили эксперты.

Напомним, согласно опросу Le Figaro, 65% французов посчитали победителем тех дебатов Эммануэля Макрона и 35% — Марин Ле Пен. При том, что накануне за Макрона были готовы проголосовать 59%, а за Ле Пен 41% читателей интернет-издания.

В результате второго тура, который состоялся 7 мая, президентом Франции стал Макрон, набрав 66,06% голосов.