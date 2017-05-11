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11 мая 2017
13:14  11 мая 2017 0

В Екатеринбург слетаются блогеры-миллионники, чтобы поддержать Соколовского. Поперечный и Усачев уже в суде

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
В зале уже находятся несколько знаменитостейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Завершение громкого процесса над «ловцом покемонов», блогером Русланом Соколовским вызвало большой ажиотаж: в зале Верх-Исетского суда Екатеринбурга не протолкнуться, а на оглашение приговора приехали звезды YouTube.

«Прилетели в Екб на вынесение приговора Соколовскому. Не смогли пропустить этот акт сумасшествия», — написал в Instagram известный стендап-комик и видеомейкер Данила Поперечный, выложив фотографию с суда вместе с видеоблогером Русланом Усачевым.

Знаменитые блогеры назвали оглашение приговора актом сумасшествия
Фото: Instagtam Данилы Поперечного

Звезды Рунета не поместились в зал и стоят в дверях. Запись уже набрала более 28 тысяч «лайков», а поклонники видеоблогеров активно интересуются, будет ли сходка их фанатов в Екатеринбурге.

На суде присутствует и муж героини другой громкой судебной истории — Евгении Чудновец. Андрей Мясников стоит в дверях зала и ведет трансляцию со смартфона.

Как писало «URA.RU» ранее, блогера Руслана Соколовского признали виновным в оскорблении чувств верующих. Это следует из приговора, который начала зачитывать судья Екатерина Шопоняк в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Текст приговора во многом дублирует обвинительное заключение.

«URA.RU» ведет трансляцию из зала суда.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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