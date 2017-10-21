Рособрназдор запретил принимать студентов в два уральских вуза

Академии запретили принимать новых студентов
Рособрназдор запретил прием студентов в Академию туризма и международных отношений в Екатеринбурге. Также учащихся не будут принимать в Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета». Соответствующая информация появилась на сайте федерального ведомства 21 октября.
Помимо Рособрнадзор прекратил действие лицензий Московской академии творчества и курского Индустриального института. Теперь эти вузы будут обязаны прекратить образовательную деятельность.
Ранее «URA.RU» писало, что в арбитражный суд Свердловской области подано заявление о банкротстве Уральского финансово-юридического института. Долг учебного заведения составил 1 млн 50 тыс. рублей, которые ранее были взысканы через суд.