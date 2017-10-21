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21 октября 2017
17:01  21 октября 2017 0

Рособрназдор запретил принимать студентов в два уральских вуза

Выпускники УрФУ. Екатеринбург, высшее образование, выпускники, академические шапочки, выдача дипломов, вузы
Академии запретили принимать новых студентовФото: Марина Молдавская © URA.RU

Рособрназдор запретил прием студентов в Академию туризма и международных отношений в Екатеринбурге. Также учащихся не будут принимать в Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета». Соответствующая информация появилась на сайте федерального ведомства 21 октября.

Помимо Рособрнадзор прекратил действие лицензий Московской академии творчества и курского Индустриального института. Теперь эти вузы будут обязаны прекратить образовательную деятельность.

Ранее «URA.RU» писало, что в арбитражный суд Свердловской области подано заявление о банкротстве Уральского финансово-юридического института. Долг учебного заведения составил 1 млн 50 тыс. рублей, которые ранее были взысканы через суд.

Лев Истомин
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