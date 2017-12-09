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09 декабря 2017
08 декабря 2017
10:00  09 декабря 2017 0

Отстранение сборной РФ от Олимпиады, конфликт в югорских колониях, скандалы вокруг команды «Уральские пельмени». Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

Россия жестко отреагировала на отстранение сборной от Олимпиады-2018Фото: pixabay.com © URA.RU

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Сегодня 9 декабря, суббота! И вот самые интересные и важные новости недели:

Этого ждали все: 6 декабря Владимир Путин заявил о намерении снова баллотироваться в президенты. Социологи уже заранее спрогнозировали шансы российских политиков на выборах и назвали главного соперника Путина в президентской гонке 2018 года.

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских предложил переименовать Свердловскую область в день выборов президента России: «так „молчуны“ вспомнят про свой гражданский долг». Вопросом занялись всерьез.

Пожалуй, самая обсуждаемая тема недели — отстранение сборной России от Олимпиады-2018. Жители страны жестко отреагировали на заявление. А эксперты, которых мы опросили, уверены, антироссийская кампания, бьет не только по России, но и по всему международному спорту.

В югорских колониях столкнулись с необычной проблемой: между блатными и «тюремным халифатом» назрел конфликт. От открытого противостояния их сдерживают только криминальные «понятия».

«Почта России» подменила копченое сало в посылке, которую женщина отправила своему сыну на Ямал. Подобный случай не первый, такие неприятности происходят постоянно.

Скандалы вокруг команды «Уральские пельмени» все не утихают: участник шоу Сергей Исаев заявил о том, что создатель проекта никуда сам не уходил, а его выгнали из команды за воровство. Узнайте, что происходит с некогда успешным коллективом, и почему в России рушится рынок юмора.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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