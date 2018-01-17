19:09 17 января 2018 1

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила о провале программы по выводу самозанятых из тени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе второго дня экономического Гайдаровского форума на панели «Налоговая система России: Образ будущего» обсуждались перспективы освобождения работодателя от обязанности платить страховые взносы за работника. Эксперты пришли к выводу, что если обязать работника платить за себя самостоятельно, государство рискует остаться с неполной казной. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова отметила, что сотрудники не всегда знают, по какой схеме происходят платежи, а также привела пример, который говорит о том, что далеко не все готовы сегодня самостоятельно за себя платить.

Она рассказала, что, по данным Росстата, от уплаты налогов сейчас уклоняются по меньшей мере 14 миллионов человек. «Надо признать, что наши попытки легализовать самозанятых ничем не закончились. На 1 декабря в электронной системе зарегистрировались 813 человек — это ничто. Значит, люди не верят в налоговые перемены, или срок, который установлен (2 года), слишком мал, чтобы они встали на путь легализации», — предположила Голикова.

Губернатор Пермского края Максим Решетников предложил дать больше вольности регионам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свой выход из этой ситуации предложил губернатор Пермского края Максим Решетников. Он обратил внимание на то, что вопрос с легализацией самозанятых был недостаточно проработан федеральным центром для успешной реализации в регионах.

«Ошибка была сделана, когда выбрали одну схему, прописали все это жестко в Налоговый кодекс и просто попробовали сразу внедрить. Давайте вернемся к логике проектов, дадим более широкий спектр реализации программы для регионов. Предлагаю сделать систему более гибкой в этой части, например, две-три модели вывода из тени самозанятых», — отметил глава Пермского края. Кроме того, он предложил, как эффективнее «обелить» бизнес: «Бизнес готов играть по текущим правилам, но когда налоговая предъявляет ему старые дела по НДС, то возникают полупанические настроения. Предлагаю отрегулировать скорость „обеления“ налогообложения». Решетников подчеркнул, что другого бизнеса, а значит, и налогоплательщика «у нас нет», поэтому нужно дать ему больше времени на выход из тени.

Позже, в кулуарах форума, Решетников рассказал корреспонденту «URA.RU», что регионам нужна большая свобода в вопросах налогообложения: «Во-первых, всегда нужно закладывать несколько моделей для реализации программы [о выводе из тени самозанятых]. Потому что нет одной модели, которая бы подходила всем без исключения субъектам. Во-вторых, надо просто расширять права субъектов во всех этих вопросах: вмененного налогообложения, патентов и так далее». Губернатор напомнил московский опыт ввода патентов для мигрантов, назвав его «очень удачным», но подчеркнул, что там у региона были большие полномочия: «Поэтому надо продолжать идти этим путем».

С предложением Решетникова согласен директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Он заявил «URA.RU», что в России есть ряд регионов, которые готовы принять на себя больше полномочий, в том числе и по налоговым вопросам.

«Есть скептические настроения среди федерального чиновничества, что если регионам позволить решать такие вопросы, то они не справятся и даже отправятся в дефолт. Но они далеко не всегда оправданы, есть ряд достаточно сильных регионов, которые встанут на тропу устойчивого роста, если им дать больше экономической автономии и возможность самостоятельно распоряжаться теми ресурсами, которые у них есть», — заявил экономист. Но в то же время он отметил, что все упирается в реализацию, а также в уровень доверия между регионами и федеральным центром.