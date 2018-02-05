Семьи пропавших в Приморье уральских моряков получат от властей по миллиону рублей

17:39 05 февраля 2018 0

Родным членов экипажа судна «Восток» пообещали компенсацию от регионального правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родственники экипажа судна «Восток», пропавшего в Японском море 25 января 2018 года, получат 1 млн рублей в качестве компенсации. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Сотрудники регионального правительства планируют организацию выплат и решают вопросы с родственниками, как сообщает ИА REGNUM. Как ранее сообщало «URA.RU», семьи моряков должны получить еще и по 1,5 млн рублей от судовладельца. Заявление об этой выплате, не дожидаясь официального признания гибели экипажа, озвучил гендиректор компании «ДВ-флот» Станислав Мальчевский.

Среди 20 пропавших членов экипажа судна «Восток» было два уральца: второй помощник капитана Евгений Васильевич Расчектаев из Челябинской области (1961 года рождения) и повар Геннадий Владимирович Пирогов из Свердловской области (1962 года рождения).