Бывшая девушка Тимати съязвила над расставанием рэпера с моделью

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Алена Шишкова не стала раскрывать свою реакцию на расставание Тимати c моделью Instagram Алена Шишкова

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) и модель из Тюмени Алена Шишкова неоднозначно отреагировала на расставание музыканта с его девушкой Анастасией Решетовой. Она посвятила этому событию пост в своем instagram-аккаунте.

«Знаю, вы ждете от меня комментарий, но тут просто реклама пальто», — написала Шишкова. Модель уже рассказывала, что, несмотря на то, что их отношения с Тимуром Юнусовым закончились, они вместе продолжают воспитывать дочь и поддерживают нормальные отношения.

Ранее модель Анастасия Решетова объявила о расставании с Тимати. Девушка надеется, что они смогут вместе заниматься воспитанием сына Ратмира. Блогер Лена Миро прокомментировала это событие. Она считает, что музыкант не может жить с рожавшей девушкой, пишут «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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