Охлобыстин простился с Тесаком

Актер Иван Охлобыстин попрощался с националистом Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак, тело которого накануне нашли в челябинском СИЗО. Соответствующую публикацию он оставил на своей странице в Instagram.
«Прощай друг», — написал Охлобыстин. Пост он сопроводил фотографией Марцинкевича.
Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в камере СИЗО-3. По предварительной версии следователей, он мог покончить с собой: правоохранительные органы проверяют подлинность оставленной от его имени предсмертной записки. По мнению жуналиста Максима Кононенко, Тесака могли довести до самоубийства блогер Алексей Навальный, политик Илья Яшин и общественница Мария Гайдар, причастные к его первому сроку. Отец Марцинкевича считает, что сына могли убить и просит СК возбудить дело, пишет
Марцинкевич был приговорен к 10 годам колонии в 2017 году. Вместе с соратниками по движению «Оккупай наркофиляй» он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, порче имущества, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Ранее Тесака трижды судили за экстремизм.
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