Аналитик: Дерипаска продаст фирму со свердловскими активами

«Русал» планирует выделить в отдельную структуру предприятия с высоким углеродным следом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Итогом разделения «Русала» (основатель компании — российский бизнесмен Олег Дерипаска) может стать продажа новой компании, в структуру которой войдут свердловские активы. Таким мнением с URA.RU поделился независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«В „Русале“, вероятно, исходят из того, что в алюминиевой индустрии меняется ситуация: ужесточаются экологические требования к выпускаемой продукции. Соответственно, продукция с большим углеродным следом будет неконкурентоспособна на рынке. В связи с этим „Русал“ делится на две компании: в AL+ переходят современные и высокорентабельные активы, в новую компанию — экологически более грязные активы, которым нужна модернизация. На каком-то этапе обе компании будут существовать вместе как два независимых игрока. Новую компанию потом могут продать государству или частному инвестору. Зачем Дерипаске со старыми и менее рентабельными активами мучиться, если будет Al+?» — отметил эксперт.

Адвокат Дмитрий Земеров в беседе с URA.RU отметил, что ребрендинг AL+ указывает на сферу деятельности и смягчает санкционное давление, которое связано с приставкой Рус-. «Основная цель таких реформ — добиться адекватного, нейтрального восприятия компании, но в правильном контексте. Наиболее вероятно сохранение контроля со стороны прежних акционеров. При этом обновленная компания будет обладать большей рыночной капитализацией и сможет проводить дополнительное размещение ценных бумаг на выгодных условиях как для самого эмитента, так и для инвесторов», — уточнил он.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Русала» на момент публикации не удалось. Туда отправлен запрос. Ответ на момент публикации материала получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что «Русал» планирует выделить в отдельную структуру предприятия с высоким углеродным следом. Это поможет холдингу, который будет переименован в AL+, соответствовать новым экологическим требованиям Европы и США. В структуру новой компании войдут Уральский алюминиевый завод (Каменск-Уральский), Богословский алюминиевый завод (Краснотурьинск), Североуральский бокситовый рудник (Североуральск).