УГМК за полмиллиарда рублей продала себе свердловский актив

Стоимость «УГМК-ОЦМ» была определена 11 июня после оценки компанией «Априори» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) продает долю в уставном капитале ООО «УГМК-ОЦМ» за 550 млн рублей. Покупателем станет дочерняя структура металлургического холдинга — завод «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма). Решение было одобрено на заседании совета директоров предприятия 17 июня, копия итогов которого есть в распоряжении URA.RU.

«Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи доли, в соответствии с которым АО „Уралэлектромедь“ (покупатель) приобретает, а ОАО „Уральская горно-металлургическая компания“ (продавец) продает 100% доли в уставном капитале ООО „УГМК-ОЦМ“ за 55 млн рублей», — говорится в решении.

Стоимость «УГМК-ОЦМ» была определена 11 июня после оценки компанией «Априори». Уставной капитал фирмы был оценен в 55 млн рублей. ООО «УГМК-ОЦМ» является ведущим предприятием РФ по обработке цветных металлов. До недавнего времени структура являлась управляющей компанией для Ревдинского завода по обработке цветных металлов, руководство над которым перехватила УГМК.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе металлургического холдинга не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что владельцы компании Андрей Козицын и Искандер Махмудов делят бизнес-активы. За Махмудовым останутся активы, связанные с производством меди. При этом музеи, «УГМК-Агро», «УГМК-Здоровье», стройка и социальные проекты отойдут Козицыну. Перераспределение активов проходит на фоне трансформации холдинга, которую курирует Джахангир Махмудов.