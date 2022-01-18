18 января 2022

Челябинские власти требуют 5 млн рублей от экс-депутата Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Барышев подал документы на выборы в Государственную думу в ТИК Металлургического района. Челябинск, барышев андрей
Фонд Андрея Барышева и минимущества Челябинской области обменялись судебными исками Фото:

Правительство Челябинской области рассчитывает получить 5 млн рублей с фонда «Соцгород», основателем которого является бывший депутат Госдумы Андрей Барышев. Это следует из базы судебных дел.

«Министерство имущества Челябинской области обратилось с исковым заявлением к Челябинскому городскому общественному фонду содействия реализации социальных программ „Соцгород“ с требованием взыскать с фонда в доход бюджета Челябинской области штраф в размере 5 млн 689 рублей. Обязать фонд освободить и возвратить минимущества часть нежилого помещения общей площадью 2750,5 кв. метра, расположенного по адресу: Челябинск, Шоссе Металлургов, 706», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении агентства).

На данный момент, как пояснили URA.RU в суде, заявление оставлено без движения до устранения юридических недочетов. Аналогичным образом обстоит дело и с требованием фонда о запрещении ведомству изымать имущество до рассмотрения встречного иска «Соцгорода».

Спор касается части помещений Центрального клуба Металлургического района, используемых фондом Барышева на безвозмездной основе почти 20 лет. В конце 2021 года минимущества отказалось продлить договор в очередной раз. В ведомстве мотивировали это острой нехваткой нежилой недвижимости в областном центре и тем, что фонд предоставлял помещения сторонним организациям, не ставя в известность собственника. В фонде парируют, что речь идет о бесплатных кружках и секциях, а также ветеранских организациях. К тому же до сих пор такая практика не вызывала никаких претензий у чиновников.

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Правительство Челябинской области рассчитывает получить 5 млн рублей с фонда «Соцгород», основателем которого является бывший депутат Госдумы Андрей Барышев. Это следует из базы судебных дел. «Министерство имущества Челябинской области обратилось с исковым заявлением к Челябинскому городскому общественному фонду содействия реализации социальных программ „Соцгород“ с требованием взыскать с фонда в доход бюджета Челябинской области штраф в размере 5 млн 689 рублей. Обязать фонд освободить и возвратить минимущества часть нежилого помещения общей площадью 2750,5 кв. метра, расположенного по адресу: Челябинск, Шоссе Металлургов, 706», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении агентства). На данный момент, как пояснили URA.RU в суде, заявление оставлено без движения до устранения юридических недочетов. Аналогичным образом обстоит дело и с требованием фонда о запрещении ведомству изымать имущество до рассмотрения встречного иска «Соцгорода». Спор касается части помещений Центрального клуба Металлургического района, используемых фондом Барышева на безвозмездной основе почти 20 лет. В конце 2021 года минимущества отказалось продлить договор в очередной раз. В ведомстве мотивировали это острой нехваткой нежилой недвижимости в областном центре и тем, что фонд предоставлял помещения сторонним организациям, не ставя в известность собственника. В фонде парируют, что речь идет о бесплатных кружках и секциях, а также ветеранских организациях. К тому же до сих пор такая практика не вызывала никаких претензий у чиновников.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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