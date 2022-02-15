Депутат-единоросс из ЯНАО решил сдать мандат

15 февраля 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Вопрос об отставке Алексея Гнедина рассмотрят 17 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Городскую думу Ноябрьска (ЯНАО) покидает депутат от партии «Единая Россия» Алексей Гнедин. Вопрос о его отставке будет рассмотрен на ближайшем заседании, сообщается в документе, опубликованном на сайте муниципальной думы. «Включить в проект повестки дня тридцать второго очередного заседания Городской Думы вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Алексей Гнедина. Заседание Городской Думы провести 17 февраля 2022 года». — сказано в тексте документа. На сайте гордумы указано, что Гнедин состоял в депутатской комиссии городской думы по строительству, ЖКХ, транспорту, связи и энергетике. Оперативно выяснить причину отставки депутата не удалось, на звонки URA.RU в реготделении «Единой России» не ответили. Алексей Гнедин окончил университет в Магнитогорске (Челябинская область), работал в департаменте информполитики ХМАО-Югры. С июня 2011 по октябрь 2013 года возглавлял телерадиокомпанию «Норд» в Югорске (ХМАО). С октября 2013 года — начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Газпромнефть-ННГ». Ранее сообщалось, что депутат ЯНАО (ЛДПР) со скандальным прошлым ушел в отставку. Тогда речь шла о Дмитрии Бавдурном, который в прошлом был замешан в секс-скандале, в связи с этим он досрочно сложил полномочия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Городскую думу Ноябрьска (ЯНАО) покидает депутат от партии «Единая Россия» Алексей Гнедин. Вопрос о его отставке будет рассмотрен на ближайшем заседании, сообщается в документе, опубликованном на сайте муниципальной думы. «Включить в проект повестки дня тридцать второго очередного заседания Городской Думы вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Алексей Гнедина. Заседание Городской Думы провести 17 февраля 2022 года». — сказано в тексте документа. На сайте гордумы указано, что Гнедин состоял в депутатской комиссии городской думы по строительству, ЖКХ, транспорту, связи и энергетике. Оперативно выяснить причину отставки депутата не удалось, на звонки URA.RU в реготделении «Единой России» не ответили. Алексей Гнедин окончил университет в Магнитогорске (Челябинская область), работал в департаменте информполитики ХМАО-Югры. С июня 2011 по октябрь 2013 года возглавлял телерадиокомпанию «Норд» в Югорске (ХМАО). С октября 2013 года — начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Газпромнефть-ННГ». Ранее сообщалось, что депутат ЯНАО (ЛДПР) со скандальным прошлым ушел в отставку. Тогда речь шла о Дмитрии Бавдурном, который в прошлом был замешан в секс-скандале, в связи с этим он досрочно сложил полномочия.