Украинцы желают смерти челябинской спортсменке

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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, инстаграм, instagram, приложения для телефона
Спортсменке приходят пожелания смерти в социальных сетях Фото:

Челябинской спортсменке Екатерине Ефременковой, которая выступала в составе олимпийской сборной на прошедших играх в Пекине в соревнованиях по шорт-треку, начали поступать пожелания смерти в социальных сетях с Украины. Спортсменка потребовала прекратить посылать ей угрозы.

«Если вы ненавидите Россию, почему используете наш язык? И почему хотите, чтобы я умерла? Прекратите писать мне», — опубликовала историю в Instagram Ефременкова. На скрине, который прикрепила спортсменка, видны личные сообщения с оскорблениями и пожеланиями смерти. URA.RU не публикует скрин по этическим соображениям.

Угрозы и пожелания смерти Ефременковой поступали с Instagram-аккаунта «withukraine». Спортсменке написали, что она «убийца», а «мир уничтожит ее». После чего Ефременкова заблокировала данный аккаунт.

С началом спецоперации РФ на Украине, которая призвана завершить восьмилетние военные действия в Донецкой и Луганской народных республиках, в Польшу прибыл отряд специалистов из США, призванный вести информационную войну против России. После их появления целый ряд сайтов крупных российских ведомств подвергся взлому.

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Челябинской спортсменке Екатерине Ефременковой, которая выступала в составе олимпийской сборной на прошедших играх в Пекине в соревнованиях по шорт-треку, начали поступать пожелания смерти в социальных сетях с Украины. Спортсменка потребовала прекратить посылать ей угрозы. «Если вы ненавидите Россию, почему используете наш язык? И почему хотите, чтобы я умерла? Прекратите писать мне», — опубликовала историю в Instagram Ефременкова. На скрине, который прикрепила спортсменка, видны личные сообщения с оскорблениями и пожеланиями смерти. URA.RU не публикует скрин по этическим соображениям. Угрозы и пожелания смерти Ефременковой поступали с Instagram-аккаунта «withukraine». Спортсменке написали, что она «убийца», а «мир уничтожит ее». После чего Ефременкова заблокировала данный аккаунт. С началом спецоперации РФ на Украине, которая призвана завершить восьмилетние военные действия в Донецкой и Луганской народных республиках, в Польшу прибыл отряд специалистов из США, призванный вести информационную войну против России. После их появления целый ряд сайтов крупных российских ведомств подвергся взлому.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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