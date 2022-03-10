Украинцы желают смерти челябинской спортсменке

10 марта 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

Спортсменке приходят пожелания смерти в социальных сетях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Челябинской спортсменке Екатерине Ефременковой, которая выступала в составе олимпийской сборной на прошедших играх в Пекине в соревнованиях по шорт-треку, начали поступать пожелания смерти в социальных сетях с Украины. Спортсменка потребовала прекратить посылать ей угрозы. «Если вы ненавидите Россию, почему используете наш язык? И почему хотите, чтобы я умерла? Прекратите писать мне», — опубликовала историю в Instagram Ефременкова. На скрине, который прикрепила спортсменка, видны личные сообщения с оскорблениями и пожеланиями смерти. URA.RU не публикует скрин по этическим соображениям. Угрозы и пожелания смерти Ефременковой поступали с Instagram-аккаунта «withukraine». Спортсменке написали, что она «убийца», а «мир уничтожит ее». После чего Ефременкова заблокировала данный аккаунт. С началом спецоперации РФ на Украине, которая призвана завершить восьмилетние военные действия в Донецкой и Луганской народных республиках, в Польшу прибыл отряд специалистов из США, призванный вести информационную войну против России. После их появления целый ряд сайтов крупных российских ведомств подвергся взлому. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинской спортсменке Екатерине Ефременковой, которая выступала в составе олимпийской сборной на прошедших играх в Пекине в соревнованиях по шорт-треку, начали поступать пожелания смерти в социальных сетях с Украины. Спортсменка потребовала прекратить посылать ей угрозы. «Если вы ненавидите Россию, почему используете наш язык? И почему хотите, чтобы я умерла? Прекратите писать мне», — опубликовала историю в Instagram Ефременкова. На скрине, который прикрепила спортсменка, видны личные сообщения с оскорблениями и пожеланиями смерти. URA.RU не публикует скрин по этическим соображениям. Угрозы и пожелания смерти Ефременковой поступали с Instagram-аккаунта «withukraine». Спортсменке написали, что она «убийца», а «мир уничтожит ее». После чего Ефременкова заблокировала данный аккаунт. С началом спецоперации РФ на Украине, которая призвана завершить восьмилетние военные действия в Донецкой и Луганской народных республиках, в Польшу прибыл отряд специалистов из США, призванный вести информационную войну против России. После их появления целый ряд сайтов крупных российских ведомств подвергся взлому.