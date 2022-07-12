Якушев поставил регионам УрФО дедлайн по проблеме дольщиков

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Визит Полпреда УрФО Владимира Якушева в офис СКБ-Контур. Екатеринбург, якушев владимир, полпред, полпред урфо
Владимир Якушев призвал полностью разобраться с проблемой дольщиков на Урале Фото:

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев потребовал до конца 2023 года полностью решить проблему обманутых дольщиков в уральских регионах. Такая установка прозвучала на оперативном совещании, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.

«Регионы набрали хороший темп, отладили межведомственное взаимодействие, выстроили диалог со всеми участниками долевого строительства. Впереди еще много задач, до конца 2023 года необходимо полностью решить вопросы с обманутыми дольщиками. И самое главное — не допустить появление новых проблемных объектов», — заявил Владимир Якушев.

По данным полпредства, за последние две недели на Урале восстановлены права 522 дольщиков, из Единого реестра проблемных объектов исключены еще одиннадцать недостроев. Суммарно с начала года были решены проблемы 1204 человек. Еще на территории УрФО остаются в проблемном положении 3606 дольщиков. Тема находится на личном контроле полпреда Якушева.

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Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев потребовал до конца 2023 года полностью решить проблему обманутых дольщиков в уральских регионах. Такая установка прозвучала на оперативном совещании, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Регионы набрали хороший темп, отладили межведомственное взаимодействие, выстроили диалог со всеми участниками долевого строительства. Впереди еще много задач, до конца 2023 года необходимо полностью решить вопросы с обманутыми дольщиками. И самое главное — не допустить появление новых проблемных объектов», — заявил Владимир Якушев. По данным полпредства, за последние две недели на Урале восстановлены права 522 дольщиков, из Единого реестра проблемных объектов исключены еще одиннадцать недостроев. Суммарно с начала года были решены проблемы 1204 человек. Еще на территории УрФО остаются в проблемном положении 3606 дольщиков. Тема находится на личном контроле полпреда Якушева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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