Двух свердловчан поймали на незаконной охоте в Курганской области

28 октября 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

В Курганской области двум свердловчанам вынесли приговор за незаконный отстрел косули Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двух жителей Каменска-Уральского (Свердловская область) признали виновными в незаконной охоте на территории курганского региона. Об этом сообщили в Катайском районном суде. «Вынесен приговор в отношении Г. и Ш., которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ст. 258 УК РФ — незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору», — информирует сайт организации. Жителей Каменска-Уральского задержали в марте текущего года, когда ими на территории Курганской области была подстрелена косуля без лицензии. Мужчины охотились на трассе Екатеринбург — Курган. Следуя в машине, один освещал обочины самодельным прожектором, а второй держал наготове гладкоствольное ружье с оптическим прицелом. Охотникам удалось подстрелить одну косулю, они спрятали ее возле трассы, засыпав снегом. Природным ресурсам Курганской области был причинен ущерб в размере 40 тыс. руб. Жителей соседнего региона признали виновными в незаконной охоте и назначили им наказание в виде трех лет лишения свободы каждому. Одному из них запретили выходить на охоту в течение 2,5 года, второму — в течение двух лет. Также суд постановил заменить реальный срок лишения свободы на условное наказание. Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области незаконно отстрелил более 60 косуль в Шумихинском районе. Ущерб государству составил 2,4 млн рублей.

Двух жителей Каменска-Уральского (Свердловская область) признали виновными в незаконной охоте на территории курганского региона. Об этом сообщили в Катайском районном суде. «Вынесен приговор в отношении Г. и Ш., которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ст. 258 УК РФ — незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору», — информирует сайт организации. Жителей Каменска-Уральского задержали в марте текущего года, когда ими на территории Курганской области была подстрелена косуля без лицензии. Мужчины охотились на трассе Екатеринбург — Курган. Следуя в машине, один освещал обочины самодельным прожектором, а второй держал наготове гладкоствольное ружье с оптическим прицелом. Охотникам удалось подстрелить одну косулю, они спрятали ее возле трассы, засыпав снегом. Природным ресурсам Курганской области был причинен ущерб в размере 40 тыс. руб. Жителей соседнего региона признали виновными в незаконной охоте и назначили им наказание в виде трех лет лишения свободы каждому. Одному из них запретили выходить на охоту в течение 2,5 года, второму — в течение двух лет. Также суд постановил заменить реальный срок лишения свободы на условное наказание. Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области незаконно отстрелил более 60 косуль в Шумихинском районе. Ущерб государству составил 2,4 млн рублей.