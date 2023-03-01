01 марта 2023

В ЛНР заявили о небоевых потерях ВСУ из-за советской артиллерии

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
Украинской армии отправляют бракованные боеприпасы, рассказал Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ получили от Запада дефектные боеприпасы для советских артиллерийских систем. Из-за этого украинская артиллерия несет небоевые потери. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Данные боеприпасы 2022 и 2023 годов выпуска производятся в зарубежных странах и имеют иностранную маркировку. Когда украинские боевики начали использовать эти снаряды, выявился факт некондиции либо несоответствия у многих боеприпасов, также обнаружены следы брака и дефекты», — рассказал Андрей Марочко журналисту ТАСС, ссылаясь на разведданные. Подполковник в отставке отметил, что из-за этого украинская армия несет небоевые потери. Чтобы избежать этого, боеприпасы приходится перебирать вручную, что приводит к снижению эффективности работы армии.

Украинская армия получает военную помощь из зарубежных стран с начала российской спецоперации. Тем не менее, боеприпасов все равно не хватает. Из-за нехватки снарядов Украина может напасть на Приднестровье, передает Nation News. В Минобороны США считают, что Киев сам должен платить за оружие, которое получает от западных партнеров, сообщает RT.

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ВСУ получили от Запада дефектные боеприпасы для советских артиллерийских систем. Из-за этого украинская артиллерия несет небоевые потери. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Данные боеприпасы 2022 и 2023 годов выпуска производятся в зарубежных странах и имеют иностранную маркировку. Когда украинские боевики начали использовать эти снаряды, выявился факт некондиции либо несоответствия у многих боеприпасов, также обнаружены следы брака и дефекты», — рассказал Андрей Марочко журналисту ТАСС, ссылаясь на разведданные. Подполковник в отставке отметил, что из-за этого украинская армия несет небоевые потери. Чтобы избежать этого, боеприпасы приходится перебирать вручную, что приводит к снижению эффективности работы армии. Украинская армия получает военную помощь из зарубежных стран с начала российской спецоперации. Тем не менее, боеприпасов все равно не хватает. Из-за нехватки снарядов Украина может напасть на Приднестровье, передает Nation News. В Минобороны США считают, что Киев сам должен платить за оружие, которое получает от западных партнеров, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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