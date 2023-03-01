В ЛНР заявили о небоевых потерях ВСУ из-за советской артиллерии

ВСУ получили от Запада дефектные боеприпасы для советских артиллерийских систем. Из-за этого украинская артиллерия несет небоевые потери. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Данные боеприпасы 2022 и 2023 годов выпуска производятся в зарубежных странах и имеют иностранную маркировку. Когда украинские боевики начали использовать эти снаряды, выявился факт некондиции либо несоответствия у многих боеприпасов, также обнаружены следы брака и дефекты», — рассказал Андрей Марочко журналисту ТАСС, ссылаясь на разведданные. Подполковник в отставке отметил, что из-за этого украинская армия несет небоевые потери. Чтобы избежать этого, боеприпасы приходится перебирать вручную, что приводит к снижению эффективности работы армии.
Украинская армия получает военную помощь из зарубежных стран с начала российской спецоперации. Тем не менее, боеприпасов все равно не хватает. Из-за нехватки снарядов Украина может напасть на Приднестровье, передает Nation News. В Минобороны США считают, что Киев сам должен платить за оружие, которое получает от западных партнеров, сообщает RT.
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