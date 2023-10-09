У самолета Utair, летевшего из ХМАО в Тюмень, отказал двигатель

У самолета Utair, летевшего из Березово (ХМАО) в Тюмень, отказал двигатель. Telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что экипаж доложил о неисправности при посадке.
«Экипаж воздушного судна Ан-24 Березово — Тюмень (Рощино) авиакомпании Utair при выполнении посадки доложил об отказе левого двигателя. Капитан принял решение продолжать заход на одном двигателе», — указано в публикации. Самолет благополучно приземлился в Тюмени.
Агентство направило в компанию Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair в Ереван экстренно прервал полет. Он вернулся в аэропорт вылета в Москву из-за больного пассажира.
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