У самолета Utair, летевшего из ХМАО в Тюмень, отказал двигатель

09 октября 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Самолет из ХМАО сел в Тюмени с одним работающим двигателем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU У самолета Utair, летевшего из Березово (ХМАО) в Тюмень, отказал двигатель. Telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что экипаж доложил о неисправности при посадке. «Экипаж воздушного судна Ан-24 Березово — Тюмень (Рощино) авиакомпании Utair при выполнении посадки доложил об отказе левого двигателя. Капитан принял решение продолжать заход на одном двигателе», — указано в публикации. Самолет благополучно приземлился в Тюмени. Агентство направило в компанию Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair в Ереван экстренно прервал полет. Он вернулся в аэропорт вылета в Москву из-за больного пассажира.

У самолета Utair, летевшего из Березово (ХМАО) в Тюмень, отказал двигатель. Telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что экипаж доложил о неисправности при посадке. «Экипаж воздушного судна Ан-24 Березово — Тюмень (Рощино) авиакомпании Utair при выполнении посадки доложил об отказе левого двигателя. Капитан принял решение продолжать заход на одном двигателе», — указано в публикации. Самолет благополучно приземлился в Тюмени. Агентство направило в компанию Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair в Ереван экстренно прервал полет. Он вернулся в аэропорт вылета в Москву из-за больного пассажира.